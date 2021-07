The Coalition al lavoro su un altro progetto, oltre Gears 6?

Sappiamo già che The Coalition è al lavoro su un nuovo capitolo della serie di Gears of War, probabilmente Gears 6. Tuttavia, nonostante le informazioni in nostro possesso siano già poche, giungono già nuovi dettagli su un progetto non ancora annunciato, presumibilmente in sviluppo presso gli studi di The Coalition. Ad affermarlo è ancora Jeff Grubb, che torna a farsi sentire durante il podcast di GamesBeat. Secondo Grubb, The Coalition è attualmente al lavoro su un gioco che sarà pubblicato nel corso del 2023.

Si tratta di una rivelazione molto interessante, soprattutto perché l’insider ha rivelato due dettagli fondamentali: si tratta di un progetto relativamente piccolo, e ha a che fare con la tech demo dell’Unreal Engine 5 che sarà mostrata nel corso della Game Developers Conference 2021 che si terrà tra pochi giorni, il 20 luglio 2021. Tuttavia, queste sono le uniche informazioni rivelate da Grubb: non sappiamo che tipologia di titolo sarà, il prezzo o se effettivamente esiste.

L’ultima informazione in particolare è sembrata subito strana a tutti, dato che The Coalition stessa aveva affermato che quella tech demo, che prende il nome di Aplha Point, era stata realizzata con l’unico scopo di mettere in mostra le potenzialità del motore di Epic Games. Grubb ne parla più approfonditamente nel podcast, che trovate di seguito, durante il quale offre anche alcuni dettagli aggiuntivi sulla presunta collaborazione tra Hideo Kojima e Xbox.

The Coalition è senza dubbio uno dei più capaci team di sviluppo al mondo, e non sorprenderebbe affatto scoprire che è al lavoro su due progetti, di cui uno piccolo. Tuttavia, al momento la software house non ha ancora fatto menzione di questo ipotetico gioco, motivo per cui vi consigliamo di restare connessi sulle nostre pagine per non perdere nessuna novità in merito. Secondo voi che tipologia di titolo potrebbe essere questo nuovo progetto? Fatecelo sapere con un commento!