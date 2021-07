Xbox e Kojima: questo matrimonio s’ha da fare, spunta una lettera

I rumor corrono veloci per quanto riguarda la possibile unione in “matrimonio” tra Xbox e Hideo Kojima. Il famoso e popolarissimo game designer, noto ai più per aver creato e sviluppato la saga di Metal Gear è sempre più vicino allo sviluppo di un titolo esclusivo per la piattaforma di Microsoft, come riportato dal sempre prolifico Jeff Grubb sulle pagine di Venture Beat. Ed è proprio Grubb che negli scorsi mesi ha sganciato la bomba e continua a fornire maggiori dettagli su questa curiosa, quanto inaspettata partnership.

Andiamo con ordine: stando alle parole di Grubb, Hideo Kojima e Xbox hanno parlato per diverso tempo. Non c’è volontà di acquisire lo studio, considerando che lo stesso game designer vuole rimanere indipendente ma un progetto dedicato ad una (o due) piattaforme in esclusiva si può realizzare per davvero. E mano a mano che le settimane scorrono, questa idea prende sempre più forma. Dall’assunzione di una specialista in cloud per aiutare Kojima con il progetto fino alle scorse ore, quando Kojima Productions e Microsoft hanno firmato una lettera di intenti, ovvero il primo passo verso un futuro contratto vero e proprio.

La lettera di intenti tra Xbox e Hideo Kojima, tuttavia, non mette ovviamente la parola fine alla vicenda. Le due parti potrebbero anche non trovarsi nel prossimo futuro e quindi far saltare gli accordi ma la sensazione è che questa volta ci sia davvero una partnership tra publisher e sviluppatore e le basi su cui poggia sembrano essere molto salde. Ovviamente, visto che allo stato attuale non c’è nessun contratto firmato i tempi per un reveal (e di conseguenza per l’uscita) si allungano decisamente ed è molto probabile che questo nuovo progetto possa vedere la luce tra diverso tempo.

Nonostante alcuni fan si siano indispettiti nel corso delle ultime ore, la partnership tra Xbox e Hideo Kojima non dovrebbe far stupire più di tanto. Il game designer ha sempre lavorato, fatta eccezione per rarissimi casi a progetti multipiattaforma. In aggiunta Kojima fu ospite di Microsoft all’E3 2009 per l’annuncio dello spin-off di Metal Gear, con Raiden come protagonista. C’è ancora tanta incertezza in merito e speriamo che i prossimi mesi possano aiutare a far dipanare eventuali dubbi in merito, soprattutto per quanto riguarda il genere: è forse arrivata l’ora di un horror targato Kojima dopo la cancellazione di Silent Hills?