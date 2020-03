The Division 2 Warlords of New York: svelata la Stagione Uno “Shadow Tide”, ecco i dettagli

Se avete già terminato i contenuti rilasciati con la recente espansione Warlords of New York, non dovrete aspettare molto prima di ributtarvi a capofitto su The Division 2. Ubisoft ha annunciato la Stagione Uno della nuova espansione tramite un breve trailer pubblicato sul canale YouTube della compagnia francese. Shadow Tide, questo il nome della prima stagione metterà i giocatori a caccia di cinque nuovi bersagli che verranno rilasciati col passare dei prossimi mesi.

Il primo di questi nuovi agenti da eliminare è Neptune, mentre gli altri saranno (in ordine di rilascio): Venus, Saturn, Mercury e Jupiter che sarà il bersaglio finale. Oltre a ciò verranno inseriti tre eventi globali: Polarity (dal 24 al 30 marzo), Reanimated (dal 5 all’11 maggio) e Guardians (dal 26 al 1 maggio). Ogni evento influenzerà tutte le altre attività e saranno per i giocatori una fonte primaria per ottenere nuovi Gear Set.

Come in ogni aggiornamento la Stagione Uno di The Division 2 Warlords of New York inserirà anche svariati nuovi equipaggiamenti per il loot. Sarà possibile ottenete una nuova variante dell’EMP Sticky Bomb e la maschera esotica Coyote, che va ad aumentare le probabilità di effettuare un colpo critico.

Vi ricordiamo che sia The Division 2 che la sua espansione Warlords of New York sono già disponibili sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (via Uplay ed Epic Games Store). Cosa ve ne pare della Stagione Uno dedicata a Warlords of New York? Siete soddisfatti del tipo di contenuto che verrà rilasciato da qui ai prossimi mesi su The Division 2? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.