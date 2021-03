The Elder Scrolls 6 in Unreal Engine 4 è mostruoso, l’opera di un fan

Settimana scorsa abbiamo assistito a tutta una serie di comunicazioni riguardanti la storica acquisizione di Bethesda/Zenimax da parte di Microsoft. L’entusiasmo da parte dei fan Xbox per il futuro è ormai sempre più palpabile, anche se ad oggi si conoscono ancora troppo poco i piani sulla line up di esclusive Microsoft in arrivo durante il 2021 e oltre. Tra questi titoli troviamo anche l’attesissimo The Elder Scrolls 6, annunciato ormai diversi anni fa e che con molta probabilità non vedremo per ancora diverso tempo.

Del sesto capitolo principale del brand GDR fantasy di Bethesda non abbiamo visto altro se non un breve teaser che ci ha mostrato il logo del gioco. Le informazioni sono scarse, ma il modder Perfect Vision ha voluto creare una sua versione fan-made di The Elder Scrolls 6. Il risultato messo in mostra dall’opera di questo appassionato ci fa vedere come apparirebbe l’attesissimo GDR se venisse mosso dal famoso motore Unreal Engine 4.

Il risultato è un qualcosa di davvero maestoso, non solo questo ragazzo è riuscito a ricreare in modo perfetto le atmosfere presenti nei titoli del franchise, ma grazie all’utilizzo di texture in 8K la sua creazione è visivamente mostruosa. Potete dare un’occhiata a questa fantastica opera fan-made visualizzando il video che Perfect Vision ha caricato sul suo canale YouTube, all’interno del quale vi potrete immergere in quello che al momento è l’unico assaggio (fan-made) della prossima avventura nella lande di Tamriel.

Ovviamente non ci aspettiamo che il vero The Elder Scrolls 6 sviluppato da Bethesda assomigli all’opera di questo ragazzo. Non ci resta che attendere per vedere qualcosa di più concreto di questo attesissimo titolo, anche se, da quanto sappiamo ad oggi, ci vorrà ancora parecchio tempo dato che TES 6 arriverà solo dopo che Bethesda avrà pubblicato il nuovo GDR spaziale Starfield.