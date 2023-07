Un’inaspettata fuga di notizie da una fonte verificata e affidabile (secondo xfire.com) suggerisce che Virtuos Games stia lavorando al revival di The Elder Scrolls IV: Oblivion per le console moderne e PC.

The Elder Scrolls 4 Oblivion

Virtuos Games sembra essere vittima di continui leak da parte di ex dipendenti riguardanti i suoi progetti, di cui uno dei più clamorosi è stato lo sviluppo del remake di Metal Gear Solid 3, poi confermato durante il PlayStation Showcase. Ora, un altro ex dipendente ha rivelato informazioni riguardanti a un potenziale remake o remaster di The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Le informazioni trapelate in una post del tutto cancellato da un utente altrettanto cancellato rivelano che Virtuos Games sta lavorando su cinque progetti differenti, tra cui il più importante è il progetto “Altar”, che viene descritto come un “remaster/remake di Oblivion.” Secondo la voce, non è ancora chiaro se si tratterà di un remake completo.

Molti considerano The Elder Scrolls IV: Oblivion come uno dei migliori giochi della serie, nonostante Skyrim sia il gioco più venduto del franchise (e uno dei titoli single-player più venduti di tutti i tempi). Se per caso dovesse arrivare un remaster o un remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion, sarebbe una piacevole sorpresa per gli appassionati in attesa di The Elder Scrolls VI, che ricordiamo arriverà fra almeno 10 anni.

Se questa notizia dovesse rivelarsi vera è chiaro che vedremo l’annuncio solo al prossimo Xbox Games Showcase o evento Xbox. Nel frattempo vi ricordiamo che un gruppo di utenti sta lavorando a un remake fan made proprio di Oblivion, sfruttando il motore grafico di Skyrim. Il progetto dovrebbe arrivare per il 2025, una data lontana, ma meglio che avere solo qualche informazione accennata.