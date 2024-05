Mazda CX-5 2024 ora con un inedito motore ibrido, arriverà anche su CX-30?

La sfida per il primato delle vendite Mazda in Europa si fa sempre più avvincente, con la Mazda CX-5 che, nonostante la sua anzianità sul mercato dal 2017, tiene testa alla più recente CX-30 con 9.971 unità vendute nei primi tre mesi del 2024.

Tuttavia, la notizia che sta catturando l'attenzione degli appassionati è l'ufficialeQuesto annuncio è stato discretamente inserito in un documento riguardante i risultati finanziari dell'azienda per l'anno fiscale in corso, che si concluderà il 31 marzo 2024.

Dettagli sul nuovo modello sono ancora scarsi, ma Mazda ha rivelato che la terza generazione della CX-5 adotterà un sistema propulsore ibrido sviluppato internamente. Tuttavia, rimane il mistero se si tratterà di un ibrido full o con funzionalità plug-in, dato che il marchio giapponese non ha fornito ulteriori dettagli in proposito.

È interessante notare che Mazda ha sfruttato la collaborazione con Toyota per modelli ibridi in passato, come dimostrato dalla presenza della CX-50 con componenti elettrificate della Toyota RAV4 in Cina. Inoltre, Mazda ha annunciato che una versione ibrida della CX-50 è in programma per altri mercati nella seconda metà del 2024.

Nonostante le speculazioni sul futuro della CX-5 alla luce della sua giovane sorella CX-50, Mazda ha chiarito che entrambi i modelli coesisteranno sul mercato senza problemi. Tuttavia, con l'ampia gamma di SUV a marchio Mazda, comprese le nuove aggiunte come la CX-60 e la prossima CX-80 per il mercato europeo, è inevitabile notare come la famiglia SUV della casa automobilistica stia diventando sempre più affollata. La speranza è che questo misterioso propulsore possa giungere anche sugli altri modelli non ancora ibridati a dovere, come appunto la best seller CX-30.