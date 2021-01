The Elder Scrolls Online Blackwood: trailer d’annuncio di Cancelli dell’Oblivion

È tempo di novità per gli appassionati di The Elder Scrolls Online. L’MMORPG ambientato nell’universo del GDR fantasy Bethesda è sul mercato ormai da ben 7 anni, e non smette di aggiungere nuovi contenuti ed espansioni. Giusto la scorsa sera, Zenimax Online Studios ha mostrato alcune delle grosse novità in arrivo in TESO nel corso dell’anno; svelando, tra le altre cose, anche il trailer della nuova avventura annuale Cancelli dell’Oblivion.

Insieme a Cancelli dell’Oblivion, è stato annunciato The Elder Scrolls Online Blackwood è il nuovo capitolo in arrivo il 1 giugno su console e PC e che chiederà ai giocatori di scoprire le macchinazioni del principe daedrico Mehrunes Dagon, 800 anni prima degli eventi di The Elder Scrolls IV: Oblivion. Blackwood presenterà una storia principale di oltre 30 ore, tantissime missioni secondarie, innumerevoli miglioramenti alle funzioni e, per la prima volta in assoluto, introduce il sistema Companions che accompagnerà il giocatore nelle sue avventure a Tamriel.

In arrivo anche il DLC dunegon Flames of Ambition il prossimo 8 marzo, il quale farà da apripista alla storia annuale di Cancelli dell’Oblivion con nuovi dungeon che andranno a presentare la minaccia di Mehrunes Dagon e avvicineranno i giocatori alla storia del capitolo Blackwood, in arrivo durante il mese di giugno. A concludere questa nuova avventura di The Edler Scrolls Online ci sarà il DLC finale che porterà gli avventurieri nel cuore delle Deadlands.

Bethesda e Zenimax stanno puntando ancora tantissimo sull’espandere uno degli MMORG più giocati e amati delle ultime due generazioni. Dopo questi ultimi aggiornamenti, possiamo dire che il 2021 di The Elder Scrolls Online sarà a dir poco entusiasmante e ricco di soprese. Cosa ne pensate del trailer d’annuncio di The Elder Scrolls Blackwood Cancelli dell’Oblivion? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.