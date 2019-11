The Game Awards 2019: le polemiche sfociano anche sui giochi Indie

Dopo le polemiche scaturite dalla nomination di Death Stranding tra i candidati in corsa per la vittoria del GOTY ai prossimi The Game Awards 2019, sembra che gli appassionati abbiano trovato terreno fertile per un ulteriore polemica. Questa volta tocca alla categoria che andrà a premiare lo studio che ha ottenuto il miglior debutto all’interno dell’ecosistema indipendente.

La categoria “Fresh Indie Game” riunisce i 6 studi indipendenti che hanno passato le votazioni preliminari, e queste nomination comprendono tutti i team che hanno esordito nel 2019 con il loro primissimo gioco in assoluto. La polemica in questo caso sottolinea il fatto che la metà dei contendenti non sono debuttanti, avendo già pubblicato in precedenza almeno un gioco prima di quest’anno.

How the fuck is Untitled Goose Game from "A NEW INDEPENDENT STUDIO THAT RELEASED ITS FIRST GAME IN 2019" lol #TheGameAwards Did they do any research omg… pic.twitter.com/uZczBinFuh — Callum rawr x3 nuzzles, pounces on you, uwu (@DevRelCallum) November 20, 2019

Il profilo Twitter di Callum Underwood, scout presso l’editore Raw Fury, ha fatto notare come lo studio House House, che ha rilasciato Untitled Goose Games, ha alle spalle un gioco precedente chiamato Push Me Pull You, pubblicato giusto 3 anni fa. Anche altri studi in corsa per la vittoria del premio non sono a tutti gli effetti degli esordienti, come Mobius Games sviluppatori di Outer Wilds e DeadToast Entertainment autori di My Friend Pedro arrivano da esperienze passate.

Vi ricordiamo che la cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2019 verrà trasmessa in diretta su tutti i canali ufficiali il prossimo 12 dicembre dalle 2:30 del mattino, orario italiano. Cosa pensate di tutte queste polemiche che hanno scaturito le nomination dei prossimi Game Awards? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.