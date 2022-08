La Gamescom 2022 si svolgerà dal 23 al 28 agosto, con l’Opening Night Live il 23 agosto che si preannuncia esplosiva. Tuttavia non si tratta dell’unico evento in arrivo, poiché probabilmente ci sarà un PlayStation Showcase a settembre, Disney e Marvel Games Showcase il 9 settembre e altro ancora. Naturalmente, un evento che i fan sanno aspettare con impazienza sono i The Game Awards. Si tratta della nona edizione dell’evento che, quest’anno, avrà molte novità e modifiche alla sua struttura.

I Game Awards, infatti, si svolgeranno al Microsoft Theatre di Los Angeles l’8 dicembre. I fan possono aspettarsi nuove anteprime di giochi e nuovi premi, anche se ovviamente i dettagli esatti, la durata, i candidati e simili devono ancora essere decisi. Molti pensano che il vincitore dell’ambito GOTY sarà uno tra Elden Ring e God of War Ragnarok, nonostante quest’ultimo non sia ancora uscito.

Una delle principali novità di questa edizione è l’inserimento di una nuova categoria: Best Adaptation. Essa premierà “il lavoro creativo che adatta autenticamente la proprietà intellettuale dei videogiochi ad altri media popolari, inclusi ma non limitati a film, spettacoli in streaming, podcast, romanzi e fumetti”. Sembra che ciò derivi da alcune delle rivelazioni dell’anno scorso, quando sono stati mostrati il ​​primo trailer di Sonic 2 e quello della serie Halo. Inoltre, proprio come il Summer Game Fest, anche i The Game Awards si svolgeranno in collaborazione con IMAX. Ciò vuol dire che i fortunati che avranno una sala aderente potranno assistere all’evento sullo schermo di un cinema.

We have a date! THE GAME AWARDS

Thursday, December 8 Streaming live around the world from Microsoft Theater in LA. Hard to believe this is our NINTH show. We've been working all year to bring you something very special. pic.twitter.com/VS9qOhyltQ — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 22, 2022

Tuttavia, nei prossimi mesi verranno rivelate ulteriori informazioni sull’evento nel suo insieme. Nelle settimane che precederanno i The Game Awards, i fan possono anche aspettarsi di conoscere tutte le nomination e forse alcune delle società che saranno presenti, ma fino a quel momento regnerà il silenzio. L’evento è previsto per l’8 dicembre 2022.