La notte degli oscar videoludici ha consacrato un trionfatore assoluto che ha riscritto i record della manifestazione. Clair Obscur: Expedition 33 ha dominato i The Game Awards 2025 con una performance senza precedenti, portando a casa ben nove statuette e confermandosi come il fenomeno dell'anno nel panorama videoludico internazionale. Il titolo sviluppato da Sandfall Interactive ha saputo conquistare sia la critica che il pubblico, imponendosi nelle categorie più prestigiose della serata.

La tripletta più importante è stata quella che ha visto Clair Obscur: Expedition 33 aggiudicarsi contemporaneamente il Game of the Year, il Best Game Direction e il Best Narrative. Un successo che testimonia la maturità raggiunta dal progetto in tutti i suoi aspetti fondamentali, dalla visione artistica complessiva alla capacità di raccontare una storia coinvolgente. Non sorprende quindi che il gioco abbia conquistato anche il premio come Best RPG, confermando l'eccellenza del genere di appartenenza.

Jennifer English ha ricevuto il riconoscimento come Best Performance per la sua interpretazione in Clair Obscur: Expedition 33, aggiungendo ulteriore prestigio a un progetto che ha brillato anche sul fronte tecnico e artistico. La direzione artistica del titolo è stata premiata con il Best Art Direction, mentre la colonna sonora ha conquistato il Best Score and Music, elementi che hanno contribuito a creare un'esperienza immersiva e memorabile.

Tutti i Vincitori dei The Game Awards 2025 Ecco la lista completa dei premi assegnati durante la serata:

Game of the Year : Clair Obscur: Expedition 33

: Clair Obscur: Expedition 33 Best Game Direction : Clair Obscur: Expedition 33

: Clair Obscur: Expedition 33 Best Narrative : Clair Obscur: Expedition 33

: Clair Obscur: Expedition 33 Best RPG : Clair Obscur: Expedition 33

: Clair Obscur: Expedition 33 Best Independent Game : Clair Obscur: Expedition 33

: Clair Obscur: Expedition 33 Best Art Direction : Clair Obscur: Expedition 33

: Clair Obscur: Expedition 33 Best Score and Music : Clair Obscur: Expedition 33

: Clair Obscur: Expedition 33 Best Performance : Jennifer English (Clair Obscur: Expedition 33)

: Jennifer English (Clair Obscur: Expedition 33) Best Debut Indie Game : Clair Obscur: Expedition 33

: Clair Obscur: Expedition 33 Best Action Game : Hades 2

: Hades 2 Best Action/Adventure : Hollow Knight: Silksong

: Hollow Knight: Silksong Best Sim/Strategy : Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Best Sports/Racing : Mario Kart World

: Mario Kart World Best Fighting Game : Fatal Fury: City of the Wolves

: Fatal Fury: City of the Wolves Best Family Game : Donkey Kong Bananza

: Donkey Kong Bananza Best Multiplayer Game: Arc Riders

Arc Riders Best Ongoing Game : No Man's Sky

: No Man's Sky Best Adaptation : The Last of Us - Stagione 2

: The Last of Us - Stagione 2 Best Mobile Game : Umamusume: Pretty Derby

: Umamusume: Pretty Derby Best VR/AR Game : The Midnight Walk

: The Midnight Walk Innovation in Accessibility : DOOM: The Dark Ages

: DOOM: The Dark Ages Best Audio Design : Battlefield 6

: Battlefield 6 Games for Impact : South of Midnight

: South of Midnight Best Community Support: Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 Best eSports Game : Counter-Strike 2

: Counter-Strike 2 Most Anticipated Game : GTA VI

: GTA VI Player's Voice: Wuthering Waves

Il dominio di Clair Obscur: Expedition 33 si è esteso anche alle categorie dedicate agli sviluppatori emergenti. Il Best Independent Game e il Best Debut Indie Game hanno sottolineato come il team di Sandfall Interactive sia riuscito a competere con le grandi produzioni pur mantenendo lo spirito innovativo tipico delle realtà indipendenti. Una doppietta che rappresenta un caso pressoché unico nella storia dei The Game Awards.

Al di fuori del regno incontrastato di Expedition 33, altri titoli hanno comunque trovato spazio nell'albo d'oro della serata. Hades 2 ha conquistato il Best Action Game, consolidando il successo della serie di Supergiant Games, mentre Hollow Knight: Silksong si è imposto nella categoria Best Action/Adventure, premiando l'attesa dei fan del metroidvania australiano. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles ha dimostrato che i classici rivisitati possono ancora dire la loro, vincendo il Best Sim/Strategy.

Nel settore competitivo e multiplayer, Arc Riders ha prevalso come Best Multiplayer Game, mentre No Man's Sky ha ricevuto il riconoscimento per il Best Ongoing Game, testimoniando l'impegno continuo di Hello Games nel supportare e ampliare la propria creazione nel corso degli anni. Counter-Strike 2 ha mantenuto la corona di Best eSports Game, confermando il dominio dello sparatutto tattico di Valve nel panorama degli sport elettronici.

La categoria dell'innovazione tecnologica ha visto trionfi interessanti: DOOM: The Dark Ages ha conquistato l'Innovation in Accessibility, mentre Battlefield 6 si è distinto per il Best Audio Design. The Midnight Walk ha dominato il settore della realtà virtuale con il premio Best VR/AR Game, dimostrando che questo segmento continua a produrre esperienze di qualità nonostante le sfide di mercato.

Sul fronte delle piattaforme alternative, Umamusume: Pretty Derby ha vinto il Best Mobile Game, portando l'attenzione sul mercato giapponese dei giochi mobile, mentre The Last of Us - Stagione 2 ha conquistato il Best Adaptation, confermando la capacità della serie HBO di tradurre efficacemente l'esperienza videoludica sul piccolo schermo. South of Midnight ha ricevuto il Games for Impact per il suo messaggio sociale.

Tra i premi più legati alla community, Baldur's Gate 3 ha ottenuto il Best Community Support, riconoscimento dell'impegno di Larian Studios nel mantenere vivo il dialogo con i giocatori anche dopo il lancio. Mario Kart World ha dominato la categoria Best Sports/Racing, mentre Fatal Fury: City of the Wolves e Donkey Kong Bananza hanno rispettivamente conquistato Best Fighting Game e Best Family Game. Il premio Most Anticipated Game è andato senza sorprese a GTA VI, mentre Wuthering Waves ha trionfato nel voto del pubblico con il Player's Voice.