The Last of Us 2: data di uscita e arrivo del trailer svelati?

The Last of Us 2 vedrà l'arrivo di un nuovo trailer a breve? Secondo quanto riportato da un sito spagnolo, sì e scoprire anche una data di uscita.

The Last of Us 2 è una delle esclusive PlayStation più attese di questo ultimi anni; forte del successo ottenuto con il primo capitolo, che raccontava la storia di Joel ed Ellie in un mondo post-apocalittico, Naughty Dog sta puntando molto su questo secondo gioco. Per ora, sono stati mostrati alcuni trailer, di cui uno abbastanza lungo da permetterci di farci un’idea di quali saranno le novità principali di The Last of Us 2; purtroppo però non è stata ancora condivisa una data di uscita.

I rumor, nell’ultimo periodo, sono stati vari e ora se ne somma uno nuovo, proveniente però direttamente da un sito internet, Gamereactor.es. Secondo quando riportato, The Last of Us 2 sta per ricevere un nuovo trailer che annuncerebbe anche la data di uscita: per ora non è stato indicato un giorno preciso, ma è stato affermato che cadrà nell’autunno 2019. L’informazione è stata condivisa anche da Nibel, un noto insider del mondo PlayStation: lui stesso, come potete vedere sul suo profilo Twitter, suggerisce di prendere con le pinze l’informazione, ma il semplice fatto che l’abbia condiviso suggerisce che qualcosa potrebbe veramente star accadendo.

Quest’oggi, come vi abbiamo riportato, è stato anche dichiarato che sarà condiviso un nuovo trailer di Death Stranding il 29 maggio: le possibilità sono varie ma alcuni fan stanno ipotizzando un nuovo State of Play con vari trailer di un certo peso, in pratica una sorta di evento streaming pre-E3. Si tratta però solo di speculazioni e non di informazioni ufficiali.

Voi cosa ne pensate? Credete che Sony voglia condividere vari trailer di giochi, come The Last of Us 2 e Death Stranding, in un colpo solo per poter attirare la massima attenzione su di sé prima che la scena venga “rubata” da tutte le conferenze dell’E3 2019?