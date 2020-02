Final Fantasy 7 Remake sarà presente al PAX East 2020 con una demo giocabile

Uno dei videogiochi più attesi di questa prima parte del 2020 è sicuramente Final Fantasy 7 Remake. Dopo l’ultimo emozionante trailer rilasciato negli scorsi giorni, sembra che siano totalmente spariti nel nulla tutti quei rumor che parlavano del rilascio imminente di una demo sul PlayStation Store. Ora, Square Enix ha annunciato l’arrivo di una demo del titolo, ma attesa esclusivamente per il prossimo PAX East 2020.

La demo che sarà presente all’evento statunitense, sarà la stessa che si è mostrata allo scorso E3 2019 e alla scorsa Gamescom di Colonia, e non presenterà nemmeno delle piccole differenze. Ciò significa che, chi sarà presente alla fiera di Boston, potrà giocare alla missione di apertura in cui Cloud, Barret e i membri Avalanche andranno a spegnere uno dei reattori Mako della Shinra.

Per quanto riguarda una versione accessibile a tutti della demo di Final Fantasy 7 Remake, al momento non ci sono aggiornamenti. Le ultimi voci di corridoio a riguardo si sono ammutolite intorno allo scorso dicembre, e da allora sono sparite anche quelle pochissime tracce che sembravano far pensare a un rilascio nel breve periodo di una demo sul PlayStation Store.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake è atteso per il prossimo 10 aprile in esclusiva per PlayStation 4. Il periodo di esclusività sulla console Sony durerà un anno, dopodiché il titolo arriverà anche su PC ad aprile 2021. Pensate che verrà finalmente rilasciata una demo accessibile a tutti i giocatori prima dell’uscita di Final Fantasy 7 Remake?