The Last of Us Parte II Remastered oggi a un PREZZO TOP! (-22%)

Se non avete ancora preso la decisione di immergervi nell'esperienza di The Last of Us - Parte II, il gioco che la nostra redazione ha insignito del titolo di miglior gioco della scorsa generazione, potrebbe essere il momento giusto per farlo grazie all'offerta speciale odierna sulla sua versione Remastered per PS5. Attualmente, potete portarvi a casa il Gioco dell'Anno 2020 risparmiando il 22%, con un prezzo di soli 39,99€ anziché 50,99€.

The Last of Us Parte II Remastered, chi dovrebbe acquistarlo?

The Last of Us Parte II Remastered è consigliato per chi apprezza i videogiochi capaci di narrare storie coinvolgenti attraverso un gameplay avvincente. Interpretando il ruolo di Ellie, ora diciannovenne, e insieme a Joel, ci si immerge in un viaggio verso Seattle che cambierà in modo irreversibile le loro vite, esplorando temi quali i rapporti umani, i traumi e le sfide della sopravvivenza in un mondo post-apocalittico. La versione Remastered del gioco, ottimizzata per PS5, offre vantaggi come il supporto al controller DualSense, con feedback aptico e grilletti adattivi, e una modalità Fedeltà con grafica 4K nativa, oltre alla possibilità di giocare a 60 fps. Inoltre, introduce una modalità di sopravvivenza roguelike, che aggiunge un'interessante sfida alla formula tradizionale.

The Last of Us Parte II Remastered è un'esperienza eccezionale che ha conquistato oltre 300 premi di gioco dell'anno. A questo prezzo scontato del 22%, è un'opportunità da non perdere per chiunque sia interessato a una delle storie videoludiche più intense e ben raccontate di sempre.

