Meta lancia il suo assistente IA, ecco come provarlo

Meta ha annunciato il lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale, Llama 3, una significativa evoluzione rispetto al suo predecessore, Llama 2. Questo modello, definito come un "Large Language Model" (LLM), è progettato per una vasta gamma di applicazioni, tra cui la composizione di testi, la generazione di codice e l'interazione con il chatbot.

Meta AI non è ancora disponibile in Italia, a meno di non provare ad accedervi con una VPN: finora disponibile in inglese negli USA e in altri Paesi tra cui Australia, Canada, Ghana, Giamaica, Malawi, Nuova Zelanda, Nigeria, Pakistan, Singapore, Sudafrica, Uganda, Zambia e Zimbabwe.

Il modello è stato allenato su due cluster personalizzati di 24.000 GPU e Meta ha dichiarato di aver utilizzato circa 15 trilioni di token di dati per addestrarlo.

Una delle caratteristiche distintive di Llama 3 è la sua disponibilità a essere utilizzato liberamente e adattato per soddisfare le esigenze specifiche degli sviluppatori. Nonostante la vasta mole di dati utilizzata durante l'addestramento, il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha rivelato che il modello "era ancora in fase di apprendimento" quando l'azienda ha interrotto il processo di addestramento.

Llama 3 è disponibile in due dimensioni di parametri: 8 miliardi e 70 miliardi, entrambe scaricabili gratuitamente dal sito web di Meta previa registrazione. Inoltre, ci sono due versioni del modello disponibili: una pre-addestrata e un'altra ottimizzata per le istruzioni. Entrambe le versioni hanno un limite di 8.192 token.

Meta ha fornito alcuni benchmark per Llama 3, dimostrando le sue capacità su vari compiti, tra cui conoscenze e domande di livello universitario, matematica di livello elementare, codifica e risoluzione di problemi matematici. I risultati mostrano che il modello 8 miliardi ha superato modelli aperti simili di altre aziende, mentre il modello 70 miliardi è stato competitivo con modelli più avanzati come Gemini Pro 1.5 e Claude 3 Sonnet.

Llama 3 rappresenta anche una svolta nell'evoluzione dell'assistente virtuale Meta AI, che sarà basato su questo nuovo modello. Sarà integrato nelle principali applicazioni per i social media di Meta, come Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, nonché sul sito web dedicato. Meta ha annunciato anche una partnership con Google per integrare i risultati di ricerca in tempo reale nell'assistente Meta AI, ampliando così le sue funzionalità e la sua utilità per gli utenti.