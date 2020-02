The Sims 4, un architetto riproduce nel gioco la casa del film Parasite

Sa avete da poco visto Parasite e vi piacerebbe avere in The Sims 4 la casa del film premio Oscar, la creazione realizzata da un architetto di professione e fan del gioco vi permetterà di portare nel simulatore un pezzo del film di Bong Joon-Ho. L’utente di YouTube simkoongarchitect ha infatti la passione per creare costruzioni molto dettagliate e, nel limite del possibile, realistiche sul gioco sviluppato da Redwood Shores di EA Maxis. Le sue creazioni vengono poi mostrate nei filmati disponibili sul canale YouTube.

La casa di Parasite riprodotta in The Sims 4 non fa eccezione dato che è possibile riconoscere ogni singola stanza grazie anche all’estrema cura nei dettagli non solo per quanto riguarda la planimetria in sé ma anche per l’arredamento in generale. Il filmato, tra l’altro, è stato creato in 360 VR per permettere di esplorare in maniera ancora più coinvolgente l’abitazione del film partendo dall’esterno per poi entrare nelle singole stanze.

Inoltre è possibile anche scaricare la casa di Parasite e inserirla nel gioco a patto di avere acquistato il più ampio terreno edificabile a disposizione. Insieme all’abitazione di Parasite, l’architetto fan di The Sims 4 ha anche riprodotto, per gli amanti del genere, il castello di Arrendelle della serie Frozen e tutte le sue creazioni si possono vedere sul canale YouTube.

Proprio questo mese The Sims 4 e gli altri giochi della serie festeggiano un traguardo importante, ovvero quello dei vent’anni dall’uscita del primo titolo. Per celebrare questo compleanno, oltre a un’edizione limitata disponibile per la vendita, è stata introdotta nel gioco anche una vasca idromassaggio celebrativa. Electronic Arts con l’occasione ha reso noti i dati che riguardano la serie: in questi vent’anni sono stati pubblicati quattro giochi e 75 pacchetti, sono stati creati oltre 1,6 miliardi di Sims, 575 milioni di famiglia delle quali 37 milioni unite dal vincolo del matrimonio.