The Sims 4 In Affitto | Vi parliamo dell'Expansion Pack

The Sims 4 “In Affitto” è il quindicesimo Expansion Pack che verrà reso disponibile il 7 dicembre per PC, MAC e console. In questo nuovo pacchetto i Sims potranno scegliere di abitare la vivace cittadina di Tomarang come proprietari di immobili o inquilini, con tutti gli obblighi e i doveri che ciò comporta. Se siete giocatori di vecchia data, probabilmente vi ricorderete di The Sims 2: Live With Friends che proponeva più famiglie nello stesso appartamento. Ora, per la prima volta in The Sims 4, sarà possibile costruire delle dimore multifamiliari in cui molteplici famiglie di Sims possono abitare lo stesso lotto.

Recentemente abbiamo avuto l’occasione di assistere a una presentazione guidati da Rebecca Doyle (lead producer) e Jessica Croft (Lead Designer) che ci hanno svelato le caratteristiche principali di questa espansione. Successivamente ci siamo immersi nella colorata e dinamica Tomarang per vivere appieno la vita comunitaria e le bellezze offerte dai quartieri di Koh Sahpa e Morensong.





Nuove aspirazioni e tratti

Iniziamo subito dalle novità del CAS con 4 nuove aspirazioni e 5 tratti. I Sims potrebbero aspirare a diventare Fonti della conoscenza di Tomarang e scoprire tutto ciò che il luogo ha da offrire e la sua storia, gli abitanti attenti, invece, desiderano diventare i migliori vicini e inquilini in assoluto socializzando il più possibile e rispettando le regole, i proprietari a 5 stelle vogliono semplicemente essere i migliori, che non si traduce soltanto nell’arricchirsi con tante proprietà, ma prendersi cura degli immobili, risolvere problemi ed ottenere un’alta reputazione.

In devianza è stato aggiunto il cercatore di segreti per tutti quei Sims che amano ficcare il naso nelle vite degli altri e carpire tutti i segreti dei loro vicini. L’ossessione per le vite degli altri trova un’integrazione massiccia anche nel gameplay per tutti i Sim, grazie anche alla possibilità di irrompere all’interno delle abitazioni e prendere parte a un evento a tempo in cui curiosare tra l’arredamento di casa per trovare segreti sui nostri vicini o membri della comunità. Starà a noi poi decidere cosa fare con le informazioni raccolte.

Per quanto riguarda i tratti, ora i Sims possono essere ficcanaso e spiare gli altri, generosi e prendersi cura delle persone, imbarazzanti come quell’amico che vi manda video cringe, figli del villaggio che amano sentirsi legati alla propria cultura e ai propri cari, e saggi, che è un tratto specifico degli anziani. Jessica Croft ha specificato che questo tratto si può ottenere anche giocando, ad esempio con un Sim in possesso di logica 10.



Nel CAS non mancheranno anche nuovi stili tra acconciature e abiti con una forte presenza di motivi e stampe floreali e geometriche, persino nei dettagli come i taschini delle camicie. Delle bluse dalla comoda vestibilità che richiamano uno stile rilassato e zen fino alle nuove tutine per i lattanti, molto carine con la stampa di un simpatico tigrotto disponibile in varie colorazioni, un simbolo ricorrente in questa espansione ispirata al sud-est asiatico. Gli animali sono poi richiamati anche nell’abbigliamento dei bambini con stampe raffiguranti elefanti, tigri e addirittura la presenza di ciabatte a forma di squalo!

Benvenuti a Tomarang

Una volta creati i nostri personaggi è il momento di visitare Tomarang, un vero gioiellino. Jessica e Rebecca hanno spiegato che si tratta di uno scenario annidato tra un lussureggiante paesaggio tropicale e una vivace ambientazione urbana: una fusione tra tradizione e modernità che rispetta la cultura del sud-est asiatico. È stato molto emozionante lavorare al progetto per i membri del team con queste origini e lo studio si è avvalso anche di un consulente, Jason Chu, rapper e attivista.





C’è molto da visitare e anche lore da scoprire. I Sims possono esplorare molte attività comunitarie, ad esempio, possono rilassarsi nel verde del giardino botanico o visitare il rifugio della tigre di Sulea. Qui, pur non potendo visitare l’interno e vedere il nostro Sim in azione, abbiamo preso parte alle classiche scelte narrative limitate a una manciata di opzioni e siamo riusciti a fotografare una tigre e il suo cucciolo. Un’esperienza unica per un Sim con aspirazione fonti della conoscenza di Tomarang e tratto figlio del villaggio. Quando il santuario è chiuso si può persino tentare un’irruzione, ma forse non è proprio una buona idea.

Altri luoghi iconici e attività da svolgere includono il lasciare frutta o incenso presso delle casette degli spiriti, fare un salto al lounge bar o visitare il mercato notturno. Quest’ultima è una delle attrazioni più ricche del pacchetto di espansione. Quando cala la sera, le vie illuminate a festa iniziano a colorare in modo brioso lo scenario. Qui si riuniscono molti degli abitanti di Tomarang, quindi è un ottimo punto per fare amicizia conversando e condividendo del cibo orientale.

Ci sono numerosi venditori con i loro variopinti chioschi: dal cibo vegetariano alle bibite passando per gli oggetti con cui decorare la propria casa. Vale la pena visitarlo anche solo per assaggiare tutti gli squisiti piatti che sono stati aggiunti! Pad thai di tofu, Halo-Halo e molto altro; i ghiottoni o gli amanti della cucina ne andranno matti. In questo contesto si sviluppa anche il mercato del pesce, aperto fino a mezzanotte e dove poter acquistare materie prime e libri per sviluppare la propria abilità nella pesca, un’attività che non può mancare insieme al nuoto visto che la cittadina è attraversata da molte fonti d’acqua.

La comunità dei sogni

Il cuore di questa espansione è vivere un’esperienza più intima avvicinandosi ai propri cari, o interagendo con i vicini per riscoprire quel senso di comunità che la frenesia della vita moderna spesso ci porta a mettere in secondo piano. Come Sim proprietari possiamo convertire il tipo di lotto in “residenziale in locazione” e scegliere di vivere assieme ai nostri inquilini, oppure comprare un immobile in locazione in un altro lotto e gestire l’attività da remoto.





Il sistema che ci permette di delineare le aree e aggiungere unità familiari è molto semplice. Basterà assegnare unità abitative o spazi condivisi semplicemente selezionando la stanza e scegliendo da un menu a tendina a chi riservare quello spazio. Ogni unità abitativa avrà bisogno di uno spazio privato e a uso esclusivo, ma potranno essere messe in condivisione altre stanze, come la cucina o il bagno di servizio. Insomma, c’è davvero modo di sbizzarrirsi per dare vita a suite seminterrate, casa bifamiliari, piccoli condomini e case a schiera con giardino.

Rebecca e Jessica hanno spiegato che c'è un limite di 6 unità per lotto. In base ai test svolti dal team è stato considerato il limite corretto per ottenere la miglior performance. Rebecca ci ha mostrato anche che con un cheat è possibile superare le 6 unità arrivando a un limite ampio e sicuro di 99 unità tra tutti i salvataggi. Sei unità per lotto comunque ci sembra un numero sufficiente per mettere in scena molte storie e dare il via a grandi feste in piscina e potluck.

Il nuovo pannello di configurazione dell’unità abitativa ci permette, in quanto proprietari, di impostare una serie di parametri. Possiamo inserire il numero dei bagni e dei letti, impostare un prezzo di affitto e leggere anche una serie di suggerimenti per migliorare la qualità dell’abitazione. Ogni unità abitativa è infatti dotata di una valutazione in base ai confort, l’ampiezza e i servizi generali, quindi compito di un proprietario è anche cercare di migliorare le condizioni dell’immobile per guadagnare di più e al tempo stesso offrire migliori condizioni di vita.

Una volta definite le aree dell’unità abitativa è arrivato il momento di occupare il posto vacante. In questa fase potremo gestire la quota di affitto giornaliero e la durata del contratto, oltre a fissare le regole abitative come non fare rumori molesti, non organizzare eventi sociali, evitare di accumulare spazzatura, non superare il numero massimo di occupanti e tenere i fantasmi fuori dalla proprietà. Se l’inquilino infrange queste regole c’è una bella multa.





In aggiunta a tutto questo, si possono selezionare dei tratti per l’unità e delle sfide che potrebbero vederci alle prese con dell’ostinata muffa, ci taglieranno fuori dalla rete elettrica o ci richiederanno delle manutenzioni extra. La vita dei proprietari e degli inquilini è costellata di imprevisti a cui i primi spesso dovranno porre rimedio. Nonostante le periodiche ispezioni che possiamo svolgere come proprietari per assicurarci che tutto sia in regola, non mancheranno eventi straordinari a cui prestare attenzione o guasti.

Durante la nostra prova abbiamo dovuto risolvere una perdita d’acqua nel bagno in una delle unità abitative e abbiamo scelto di farlo personalmente recandoci presso l’inquilino e armeggiando con gli attrezzi per sistemare doccia e lavandino, passando anche un bello straccio a terra per asciugare tutte le pozze venutesi a creare. In un altro momento c’è stata una piccola rivolta degli inquilini con tanto di cartelloni sventolati fuori dall’abitazione. È bastato promettere condizioni migliori per far calmare gli animi.



I proprietari però hanno anche il potere di sfrattare chi non segue le regole ed è indietro con i pagamenti, ma potrebbero anche decidere di sfrattare ingiustamente una famiglia. Ovviamente questo ha conseguenze sulla propria reputazione, quindi dipende sempre da che tipo di proprietari volete essere, ma il gioco vi dà la possibilità di sceglierlo.



Nel corso della demo svolta da Rebecca e Jessica abbiamo invece potuto assistere alla proliferazione di muffa nelle stanze anche come effetto della sfida del lotto attiva. La muffa può raggiungere un grado di tossicità molto elevato da far ammalare fino a far passare a miglior vita il Sim – lo sappiamo che stavate aspettando nuovi modi per uccidere le vostre creazioni. La presenza di muffa può ovviamente essere trattata tramite la pulizia, il lancio di una bomba portentosa che fa risplendere tutto o con un metodo che riteniamo sarà apprezzatissimo: usare il fuoco!

In conclusione

Tomarang ha il suo fascino, soprattutto quando è sera e il mercato notturno illumina le strade catturandoci con il suo mood festante. Ci ha un po’ deluso il giardino botanico, bello da vedere ma con poche interazioni significative.



Le possibilità però offerte dalla modalità costruisci ampliano ulteriormente il senso di comunità che questa espansione vuole trasmettere, permettendoci davvero di creare degli ambienti accoglienti per più famiglie che ben si sposano con lo stile del sud-est asiatico scelto.





Sculture in legno intagliato, mobili di vimini, lampade da soffitto originali, piastrelle, sedie in plastica colorate, vasche idromassaggio, moltissimi nuovi giochi pensati anche per le famiglie con bambini e tetti dai colori allegri con la possibilità di aggiungere dei particolari. Insomma, c’è veramente un buon numero di elementi per creare interni ed esterni peculiari.



Abbiamo apprezzato molto di più la possibilità di giocare nei panni del proprietario che ci ha trasmesso le maggiori opportunità creative rispetto al semplice inquilino. Dalla gestione degli eventi al prendersi carico del miglioramento delle strutture ci siamo sempre sentiti coinvolti anche nella vita degli altri. Lo stile di gioco di The Sims 4 In affitto rimane comunque sempre molto personale, quindi sono tantissime le storie e le esperienze che si possono creare.