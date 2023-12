The Sims 4, nel 2023 sono nati 568 milioni di personaggi

Come vi abbiamo raccontato, EA ha condiviso i numeri dei propri giochi nel 2023, sottolineando ottimi risultati. The Sims 4 è diventato il gioco più giocato nei 23 anni di storia del franchise, facendo registrare numeri da capogiro.

Secondo i dati di EA, durante il 2023 ci sono state complessivamente 1,8 miliardi di ore di gioco, 260 milioni delle quali sono state passate nella modalità Costruisci e Compra, dove si possono personalizzare le case e si può dare libero sfogo alla propria creatività.

Un numero sbalorditivo che non fa altro che confermare l’enorme popolarità del titolo, lanciato nel settembre 2014 e giunto ormai alla quindicesima espansione, che tra le varie novità introdurrà anche gli affitti.

Altro elemento strabiliante riguarda il numero di Sim creati: si parla di 568 milioni di personaggi che, per mettere le cose in prospettiva, sono quasi 10 volte la popolazione italiana. Nel gioco sono nati anche 43 milioni di bambini, mentre 23 milioni di Sim sono purtroppo andati incontro a una morte prematura. E non è mancato ovviamente il “fiki fiki”, che ha impegnato i Sim circa 345 milioni di volte.

EA ha poi condiviso numeri anche sulle ricette preferite dei Sim (o forse di chi li controlla), affermando che i piatti più cucinati sono stati Uova & Toast, Mac & Cheese e Sandwitch di Prosciutto e Formaggio. i Sim sono tante cose, ma di certo guardando questi piatti, non sembrano essere degli chef.

I numeri mostrano che anche dopo più di 9 anni dal suo rilascio, The Sims 4 è ancora un successo, grazie alla passione dei giocatori e alle molte espansioni che lo tengono in vita. Al momento non si hanno grandi novità sul futuro della serie e su un ipotetico The Sims 5, ma nel frattempo, potete continuare a divertirvi e a dar sfogo alla vostra fantasia nell’ultimo capitolo, che vanta ancora nua comunità attiva e coinvolta.