Avatar di Ospite Sys_Bow #715 0
0
regno immaginario, casate, corona... ma stiamo ancora parlando dei Sims o si sono trasformati in Crusader Kings?
Avatar di Ospite Web Spy #771 0
0
finalmente qualcosa che non è solo roba nuova da comprare per la casa
Avatar di Ospite Root_Pro #180 0
0
Ondarion suona tipo nome generato da un'IA
Avatar di Ospite Port_Ace #115 0
0
boh io sono fermo a tipo 3 espansioni fa, ormai non ci capisco più niente
