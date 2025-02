The Sims 4 Hobby & Attività Expansion Pack | Provato

Il 6 marzo, l'expansion pack Hobby & Attività di The Sims 4, porterà con sé una nuova serie di attività per chi desidera fare dei propri hobby e passioni una vera e propria attività commerciale. Che tu voglia aprire un laboratorio di ceramica, uno studio di tatuaggi o insegnare arti creative, potrai esprimerti al meglio, trarne profitto, trasmettere il tuo sapere agli altri, o apprendere da altri mentori nel gioco per sviluppare nuove abilità.

Nordhaven è il centro nevralgico dove i Sims possono socializzare e approfondire le loro passioni esplorando i nuovi quartieri di Gammelvik e Iverstad. Abbiamo avuto modo di passare del tempo tra i suoi punti di ritrovo, le piccole botteghe e le attività familiari e ora possiamo raccontarvi cosa potete aspettarvi dal nuovo Hobby & Attività Expansion Pack.

Crea un Sims – Aspirazioni, Tratti e vestiario

Iniziamo subito dalla creazione di un nuovo Sim e dal selezionare una tra le due nuove aspirazioni possibili: Mentore magistrale per chi vuole assorbire più conoscenza possibile dai vari mentori che si possono incontrare nei punti di ritrovo di Nordhaven e trasmettere a nostra volta quella conoscenza alla community, od optare per “Imprenditore stimato” per quei Sims che vogliono intraprendere un’attività commerciale tutta loro. Noi ci siamo concentrati maggiormente su quest’ultima per intraprendere il nostro sogno di aprire uno studio di tatuaggi!

Ci siamo muniti dei tratti “L’esercizio porta alla perfezione” per acquisire abilità più velocemente e “Losco” per raggiungere i nostri risultati con metodi non proprio eleganti. In alternativa, se preferite un approccio morale più cristallino potete munirvi del tratto “Idealista” e giocare secondo le regole invece di piegarle a vostro favore.

Data la grande attenzione alle attività ricreative e al lavoro manuale, non potevano mancare delle salopette da lavoro disponibili in varie colorazioni, ma anche nelle varianti pulite e nelle varianti segnate da macchie. L’outfit perfetto per lavorare la ceramica o per dedicarvi alla pittura. Per un look più da imprenditore sono disponibili nuovi eleganti completi in lino, ma non mancheranno anche abiti più casual per uno stile più rilassato e comodo, o minigonne e giubbotti in pelle per un aspetto più grintoso e determinato. Molto graziose anche le tutine per neonati che richiamano animali come procioni e panda.





Eventi ed abilità

Nordhaven è ricca di attività ed eventi da cui poter trarre nuove abilità o trovare un maestro in grado di trasferirci le sue skill. Sparse per i distretti di Iverstad e Gammevilk si apriranno delle sessioni di varie attività, dai gruppi di allenamento alle sessioni di cucina. Non serve ricordare tutto a memoria, basta attivare i promemoria per le attività che ci interessano e una notifica ci informerà dell’inizio del prossimo evento. Un’ottima occasione per socializzare e costruire in modo ancora più rapido e divertente nuove abilità, nonché magari tentare di ottenere una maestria ed esplorare il nuovo rapporto con un mentore! Dopo aver raggiunto il livello 10 e aver padroneggiato le basi, si aprirà infatti la possibilità di sbloccare un vantaggio maestria!

Un’altra novità carina che renderà più giocoso sviluppare abilità classiche come la cucina è la possibilità di creare una ricetta di famiglia a partire da due ingredienti a scelta e con l’aggiunta di un tocco speciale conferisce un boost per migliorare alcuni aspetti quotidiani della vita, come recuperare da uno stato emotivo triste più velocemente se si mangia quel piatto. Un po’ come cucinare e mangiare il piatto preferito della vostra infanzia per sentirvi meglio. Le ricette di famiglia possono anche essere insegnate ad altri Sims per tramandare la storia culinaria della propria famiglia.

Hobby e piccole imprese

Nei lotti si può aprire una piccola attività, come ad esempio uno studio di tatuaggi o un negozio di ceramiche dove poter anche prendere lezioni e creare i propri oggetti. Si possono definire le attività che caratterizzano il negozio, il prezzo di ingresso e persino che tipo di clientela è più propenso a frequentare la nostra attività. Prima di aprire l'attività è bene separare le zone abitative da quelle pubbliche o ristrette al solo personale, installare un chiosco dei biglietti all'ingresso per regolare l'accesso all'attività e progettare al meglio i locali per offrire il giusto confort e la giusta quantità di elementi con cui poter interagire.

Ad esempio, nel business dedicato alle ceramiche disponibile già all’interno del gioco è stata dedicata un'area a uno shop vero e proprio con espositori dove è possibile acquistare gli oggetti messi in vendita, mentre l’altra ala dell'attività è dedicata a workshop e lezioni per l'insegnamento di un'abilità o lo sviluppo autonomo di quest’ultima. Sei postazioni con tornio e 3 forni si sono subito popolati di Sims non appena abbiamo richiesto all’insegnante di iniziare la lezione di ceramica. Seduti alla nostra postazione abbiamo iniziato ad armeggiare con l’argilla per dare vita al nostro primo vaso.

Gli oggetti che è possibile creare al tornio sono numerosi ma soprattutto funzionali. A seconda del livello raggiunto è possibile creare vasi da giardino, portacandele, bruciatori di incenso e un servizio da tè, fino alle forme più strane come un procione, uno gnomo o un triangolo. Una volta fatta la scultura si può smaltare utilizzando il forno. Se poi siete come il nostro Sim, che perde velocemente la pazienza se trova tutte le postazioni occupate, potete sempre distruggere tutte le creazioni altrui! I più abili potranno sempre riparare le loro opere attraverso l’arte del Kintsugi e donare nuova vita ai propri oggetti.

Nella gestione di qualsiasi attività, è inevitabile imbattersi in clienti molesti. Questi individui possono manifestare comportamenti irrispettosi e fastidiosi, mettendo a dura prova i clienti dell’attività. Affrontare questi elementi con diplomazia può essere una strada, ma qualora non funzionasse è bene allontanarli il più rapidamente possibile per proteggere la reputazione dell'attività.





Per poter invece tenere una conferenza e insegnare ad altri basterà aver inserito nello scenario una lavagna e in base al grado delle varie abilità si potranno tenere conferenze su diversi argomenti, dalla cucina ai tatuaggi od offrire anche lezioni a pagamento per un maggior guadagno! Una lezione si svolge come un classico evento dove completando una serie di obiettivi nel tempo prestabilito si può tentare di conquistare la medaglia d’oro.

Noi ci siamo divertiti molto ad aprire il nostro studio di tatuaggi e ad insegnare agli altri l’arte dell’inchiostro su pelle. Non tutte le ciambelle però escono col buco e può capitare di fare un pessimo lavoro. Tra le opzioni la possibilità anche di rimuovere un tatuaggio o migliorarne uno già realizzato. Al progredire delle abilità si sbloccheranno anche maggiori design, ma ciò che ci ha dato maggiori soddisfazioni è sicuramente la possibilità di creare un tatuaggio personalizzato.

L’interfaccia di realizzazione di un tatuaggio in modalità dipingi permette di scegliere tra stampi, stencil, o disegnare a mano libera impostando uno stile, una grandezza e un colore per il pennello! In brevissimo tempo e con semplicità possiamo dare vita a modelli unici, siamo certi che questa feature piacerà ai Sims più creativi.

Un’attività fiorente con clienti soddisfatti determinerà il successo dell'attività. Grazie all’indicatore del livello di rinomanza è possibile controllare se si stanno facendo progressi. Più progressi, significa anche ottenere dei punti extra spendibili in bonus neutri o in grado di influenzare l’allineamento della propria attività. L’allineamento determina anche il modo in cui viene gestita l’attività e può determinare anche che tipo di clienti si possono attrarre e quali invece potrebbero essere infastiditi dal modo in cui viene portato avanti il business.

Conclusioni

La capacità di trasformare gli hobby in attività commerciali, combinata con la personalizzazione dei Sims e delle loro attività, promette di arricchire considerevolmente l'esperienza di gioco. La possibilità di diventare mentori o apprendisti, dà una spinta in più alle relazioni sociali. Questa opportunità, unita alla gestione di dinamiche commerciali realistiche, inclusa la gestione dei dipendenti e dei clienti molesti, aggiunge maggiore profondità. Poter creare il design dei tatuaggi partendo da un pennello o da uno stampo è un’aggiunta interessante per tutte quelle persone che in The Sims 4 trovano il modo di esprimere la propria creatività.

È possibile prenotare The Sims 4 Hobby & Attività Expansion Pack per iniziare a giocare dal 6 marzo 2025 su PC tramite l'EA app, Epic Games Store e Steam, nonché su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Chi è già in possesso Expansion Pack, Game Pack e Stuff Pack che si prestano alla trasformazione di hobby in attività commerciali può sfruttarli in sinergia con il nuovo pacchetto.