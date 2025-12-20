Avatar di Ospite Vue Master #437 0
ma solo a me sembra assurdo pagare per ricreare una casa di un cartone
Avatar di Ospite Web_Sword #753
la sveglia a tromba che fa tremare la casa è geniale ahahah
Avatar di Ospite Vue_Dev #459
Quindi confermano che continuano con sti kit invece di fare espansioni vere
Avatar di Ospite RAM Mind #230
io l'ho preso solo per Bold and Brash non mi vergogno
Avatar di Ospite DB_Mage #658
cmq la conchiglia magica che non fa niente è proprio una presa in giro
Avatar di Ospite MMO Lord #516
aspetta ma gli oggetti vanno bene solo per quella casa specifica? che senso ha
