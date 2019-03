The Sims 4 non supporterà più i PC a 32-bit da giugno

The Sims 4 sarà presto aggiornato, ma per farlo dovrà abbandonare parte dei sistemi operativi su cui gira attualmente. Scopriamo cosa accadrà.

EA ha annunciato che The Sims 4 non supporterà più i PC con sistema operativo a 32-bit e Mac con sistema operativo incompatibile con Metal a partire da questo giugno. Vediamo però direttamente le dichiarazioni ufficiali di Electronic Arts.

“Cari Simmini,

oggi annunciamo alcune modifiche alle specifiche supportate da The Sims 4 su PC e Mac. A partire da giugno 2019, non supporteremo più The Sims 4 sui Mac con sistema operativo incompatibile con Metal né sui PC con sistema operativo a 32 bit.

Apple ha annunciato che non intende continuare a supportare la tecnologia di elaborazione grafica denominata OpenGL e adotterà una nuova tecnologia nota col nome di Metal. A causa di questo cambiamento, aggiorneremo The Sims 4 in modo da renderlo compatibile con Metal. Coloro che non possono effettuare l’aggiornamento a un sistema operativo compatibile con Metal potranno avvalersi della Legacy Edition.

Con l’update, i sistemi operativi a 32 bit non saranno più supportati. A cadenza regolare valutiamo le tecnologie adottate e abbiamo deciso di non supportare più i sistemi a 32 bit per continuare a far crescere, migliorare e ottimizzare il gioco. Se giocate su PC e non potete effettuare l’aggiornamento a un sistema operativo a 64 bit, potrete avvalervi di The Sims 4 Legacy Edition.

Desideriamo ringraziare tutti i Simmini che hanno giocato o stanno ancora giocando a The Sims 4!”

La Legacy Edition sarà rilasciata sempre a giugno per permettere a chi possiede vecchi device si continuare a giocare. Saranno trasferiti i dati di salvataggio, ma il titolo non riceverà futuri update o correzioni di bug. Inoltre, tutti i pacchetti rilasciati dopo il 26 febbraio 2019 non saranno supportati in alcun modo. Anche le funzioni online, come la galleria o gli elementi sociali, non saranno disponibili in questa versione. The Sims 4 si prepara quindi al supporto per le nuove versioni, ma nel farlo deve lasciare indietro una parte dei device su cui era disponibile.