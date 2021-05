The Wardrobe Even Better Edition | Recensione, finalmente su Xbox

Il panorama indie italiano ha visto negli ultimi anni nascere una serie sempre maggiore di piccoli gioiellini, in grado di riuscire a convincere e avvincere numerosi palati. Uno dei maggiori emblemi di questa rinascita creativa dei piccoli studi del Bel Paese è senza ombra di dubbio alcuno The Wardrobe, simpatica e irriverente avventura grafica di CINIC Games uscita originariamente su PC a inizio 2017 e l’anno successivo su PS4 e Nintendo Switch. All’appello mancava insomma solamente Xbox, con la console di casa Microsoft che è finalmente riuscita a ricevere il proprio scheletro nell’armadio lo scorso 5 maggio. Proprio per celebrare tale lancio, non potevamo quindi fare altro che prendere la palla al balzo e rilanciarci nuovamente in compagnia del simpatico Skinny in The Wardrobe Even Better Edition.

Lo scheletro nell’armadio

Per chi non avesse ancora avuto modo di fare conoscenza con l’opera di CINIC Games in qualcuna delle sue precedenti incarnazioni, si tratta di un’avventura grafica che tanto deve ai mostri sacri del genere e, soprattutto, al mondo nerd in generale. In The Wardrobe ci troveremo ad assistere, tra mille battute e infinite rotture della quarta parete, alle avventure di Skinny, saccente scheletro rimasto imprigionato, e non solo metaforicamente, nell’armadio di Ronald in seguito alla sua morte accidentale avvenuta proprio a causa di quest’ultimo. Nella fredda gabbia toracica di Skinny non c’è però spazio per troppo rancore, semmai per una discreta dose di paura dopo esser rimasto intrappolato nella vecchia casa di Ronald durante un trasloco.

Da questo incipit decisamente sopra le righe si dipana l’intero filone narrativo di The Wardrobe, che, più che voler andare a narrare una trama particolarmente arzigogolata, va a fare da collante tra situazioni e location sempre più fuori di testa e, soprattutto, sempre più colme di riferimenti all’immaginario nerd. Ogni singola zona di The Wardrobe è infatti una piccola cornucopia di omaggi e riferimenti a praticamente ogni opera cult da oggi fino a decine di anni fa. Avete presente lo scontro finale in Ready Player One in cui lo sguardo scappava veloce da un richiamo a un altro? Ecco, la situazione in The Wardrobe è praticamente quella in ogni singolo frangente di gioco.

A tutto ciò si aggiunge poi uno stile particolarmente irriverente, con battutine e offese più o meno velate che inondano anche in questo caso ogni singola sezione di gioco. Un’ironia dissacrante che alla lunga rischia anche di stancare nelle fasi finali, ma che è sicuramente in grado di strappare ben più di una risata al giocatore nel corso delle ore di gioco. Piccola nota di demerito, ed è strano dirlo vista l’origine italica del titolo, va a quello che è il doppiaggio, che, per quanto piacevole, risulta in certi passaggi inutilmente teatrale e pesante.

The Wardrobe: bello e simpatico

Ma ludicamente parlando com’è The Wardrobe? Come accennato in apertura di recensione, si tratta di un’avventura grafica in cui dovremo farci strada come da tradizione utilizzando oggetti e risolvendo enigmi. Vista la folle natura del gioco ovviamente manco i rompicapi potevano essere qualcosa di tradizionale ed ecco infatti che molto spesso le soluzioni si celano nelle più implausibili delle combinazioni e si risolvono in modi altrettanto improbabili. Molto bella, e perfettamente in linea con l’animo del titolo, è poi l’idea di utilizzare il freddo petto di Skinny come inventario, in cui andare a osservare e studiare tutti quegli oggetti che ci troveremo a raccogliere nel corso del tempo.

Decisamente encomiabile è infine lo stile dell’opera, con la scelta di utilizzare un tratto cartoon che si rivela decisamente azzeccata con la scanzonatezza generale di The Wardrobe. Ogni location, come avrete avuto sicuramente modo di constatare anche voi nelle immagini a corredo di questa recensione, riesce infatti a colpire decisamente nel segno e a dare un qualcosa in più a ogni situazione, oltre che una propria e ben marcata anima al titolo di CINIC Games.