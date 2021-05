PlayStation: Sony pronta ad investire un mucchio di soldi sui suoi servizi

Sony ha pubblicato un comunicato stampa riguardante la strategia aziendale adottata a partire dall’anno fiscale 2021. La società mira ad espandersi molto più del previsto, con obiettivi ben chiari ed ambiziosi da raggiungere entro il 31 marzo 2024 (fine anno fiscale 2023). Per riuscirci, il colosso nipponico punta ancora una volta sulla passione (kando), come fulcro dell’esperienza su cui basare le sue strategie d’espansione: in particolar modo, Sony è pronta ad investire sui servizi PlayStation per espandere gli utenti connessi all’azienda da 160 milioni ad un miliardo. Ecco su cosa punterà:

Servizio: modelli di business in abbonamento come motore di crescita nel settore dell’intrattenimento;

Mobile: gli smartphone diventano parte integrante della fruizione dell’intrattenimento, anche attraverso il coinvolgimento sociale;

Social: integrazione di intrattenimento e social che porta a nuove forme di creazione e distribuzione di contenuti.

La nota azienda di Tokyo punta ad investire 2 trilioni di yen (circa 17 miliardi di euro) per raggiungere i suoi obiettivi. Alla base degli investimenti è il direct to consumer, con PS Network individuato come il principale servizio d’espansione. Minuziosamente, Sony intende ampliare l’offerta di PS Now, il servizio in abbonamento per il cloud gaming disponibile su PS4, PS5 e PC. Evidentemente, lo scopo è quello di raggiungere l’offerta di Microsoft, con Xbox Game Pass sempre più rafforzato da continue nuove IP al suo interno a partire dal day one (inclusi titoli first party). Una mossa a dir poco saggia.

Sony, inoltre, ha comunicato che “[…] intende continuare a investire o collaborare con studi esterni, oltre a investire nei suoi studi interni per migliorare la sua offerta software“. Quindi, le tanto amate IP first party, rimarranno un punto cardine dell’esperienza nella fase espansionistica. Sorprende, invece, la voglia dell’azienda nel voler investire sui titoli mobile: come esempio delle future offerte, Sony ha citato Fate/Grand Order, il gioco free-to-play pubblicato da Aniplex (filiale di Sony Music Entertainment Japan). Il colosso nipponico, ritiene le IP relative agli anime ottime per l’introduzione di software proprietario su mobile.

Insomma, un piano ambizioso che punta tutto su PlayStation e sull’intrattenimento in generale, relativo alle proprietà intellettuali. Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division, per ulteriori aggiornamenti sui vostri giochi preferiti.