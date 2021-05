Horizon Forbidden West è una meraviglia nel primo gameplay

Annunciato completamente a sorpresa qualche giorno fa, questa sera ci siamo trovati per la prima volta davanti al gameplay di uno dei videogiochi esclusivi per PlayStation 5 più attesi. Horizon Forbidden West. Il seguito dell’IP Guerrilla che ha debuttato solamente nella generazione PS4 ha saputo ammaliare gli appassionati fin dal primo annuncio avvenuto quasi un anno fa, e ora, dopo lunga attesa abbiamo avuto l’opportunità di vedere di che pasta è fatto questo nuovo titolo.

Non ci sono parole per descrivere quanto visto in questo State of Play: il secondo capitolo della saga di Guerilla è stupendo alla vista. La mole poligonale è davvero sbalorditiva. Una San Francisco tinteggiata dalla folta vegetazione, è la casa di una tribù ostile in chiave Maya. Proprio in queste fasi del gameplay, è stato mostrato anche il corpo a corpo, decisamente avanzato rispetto al primo Horizon: un combattimento melee in stile Marvel’s Spider-Man che ha ampliato anche l’importanza della lancia, potenziabile con appositi gadget.

Il combattimento a distanza, invece, è molto simile al primo capitolo (in cui era già perfetto), ma sono state introdotte parecchie macchine, tra cui un temibile elefante capace di distruggere qualsivoglia struttura incroci sul suo cammino. Come aveva già confermato in anticipo Sony, questo recente State of Play era completamente dedicato a Horizon Forbidden West. Nessuno sguardo, quindi, ad altre esclusive PlayStation (che vedremo, si spera, durante la prima parte di giugno).

Purtroppo, non è stata rivelata una data d’uscita, ma il team di sviluppo ha twittato che lo sviluppo è a buon punto, promettendo aggiornamenti al più presto. Non ci resta che aspettare impazientemente.

Thanks for watching our #HorizonForbiddenWest gameplay reveal! We don't have an exact release date just yet, but development is on track and we will have an update for you very soon – thank you as always for your ongoing support! — Guerrilla (@Guerrilla) May 27, 2021

