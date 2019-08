The Witcher 3 su Switch: data di uscita in arrivo?

The Witcher 3 sarà rilasciato anche su Switch: quando? L'ESRB americano ha recentemente classificato il gioco e questo ci porta a pensare che...

The Witcher 3, non senza una certa sorpresa, arriverà anche su Nintendo Switch. Ovviamente il gioco non sarà paragonabile, a livello visivo, alle altre versioni, ma il fascino delle più recenti avventure di Geralt di Rivia non si discute. In ogni caso, potremo giudicare la resa finale solo quando avremo in mano il gioco: la domanda quindi è “quando esattamente potremo giocarlo?”. La data di uscita per ora non è stata rivelata, ma è possibile che la scopriremo presto.

L’ESRB, ovvero il sistema di classificazione americano (simile al nostro PEGI), ha classificato il gioco, assegnandogli ovviamente un “M for Mature“. Il punto non è chiaramente il livello di classificazione, ma il fatto che il gioco l’abbia ricevuta. Generalmente questo significa che il rilascio del prodotto non è troppo lontano. A questo punto, di conseguenza, anche l’annuncio della data di uscita dovrebbe avvenire in tempi non troppo lunghi, o almeno è quello che tutti speriamo.

Attualmente sappiamo che Nintendo mostrerà The Witcher 3 in versione Switch alla Gamescom, che avrà luogo verso fine mese. Possibile che la data di uscita venga svelata in tale occasione? Per quanto riguarda i rumor, un venditore online ha recentemente affermato che il gioco sarà rilasciato a settembre: per ora è solo una voce di corridoio, ma non sarebbe spiacevole ricevere annuncio e uscita nel giro di poche settimane.

Diteci, voi cosa ne pensate di questo porting? Sappiamo che l’opera offrirà gli stessi contenuti delle altre versioni, compresi i piccoli DLC e le due grandi espansioni, Blood & Wine e Heart of Stone.