Ormai siamo abituati a gestire una grossa mole di rinvii ogni anno, e grazie alla quantità di videogiochi in uscita è sempre più facile intrattenersi in attesa dei propri giochi più attesi. Anche se il ritmo dei rinvii non è più come in tempi di pandemia, fortunatamente, ogni tanto capita di ricevere notizie del rimando di un videogioco importante. In queste ore è stato il turno di Wolf Among Us 2; il gioco che segnerà il grande ritorno sulle scene di Telltale Games.

L’annuncio del rinvio di The Wold Among Us 2 è arrivato giusto ieri sera, con il team di sviluppo che ha pubblicato un comunicato ufficiale direttamente sul proprio account Twitter. All’interno del post, Telltale Games ha sottolineato di aver dovuto prendere la difficile decisione di rimandare il tanto atteso sequel di The Wolf Among Us. Lo studio ha iniziato a lavorare al gioco nel 2020, e fino ad oggi si è impegnato per raccontare una nuova storia ambientata in questo mondo delle fiabe alternativo basato sul fumetto Fables di Bill Willingham.

La brutta notizia, però, è che The Wolf Among Us non ce la farà ad uscire nel 2023, e il lancio del gioco è stato quindi posticipato in un momento non ancora specificato del 2024. Un altro anno intero di sviluppo farà sicuramente bene per la buona riuscita del progetto e anche alle persone che ci stanno lavorando da diverso tempo. Certo, non fa piacere dover attendere così tanto per un titolo già di per sé atteso da anni, ma questo non è l’unico titolo in sviluppo presso gli studi Telltale.

We’ve made the difficult decision to delay The Wolf Among Us 2 #TWAU2. To give more context, we spoke with IGN: https://t.co/afoCUHZwIy pic.twitter.com/KhrAfIrwYB — Telltale Games (@telltalegames) March 1, 2023

Da quando lo studio noto per le esperienze narrative è tornato sulle scene non c’è stato solamente l’annuncio di The Wolf Among Us 2, bensì il team ha annunciato anche un altro progetto, ovvero The Expanse: A Telltale Series.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.