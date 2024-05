Ti abboneresti a Xbox Game Pass se ci fosse COD al day one?

Ormai manca poco l'ufficialità per Call of Duty Black Ops 6 sul Game Pass. Secondo le ultime voci, infatti, sembrerebbe che Microsoft sia in procinto per inserire al day one il prossimo Call of Duty (e probabilmente anche quelli dopo) per cercare di spingere gli abbonati di Xbox e PC Game Pass.

Ti abboneresti a Xbox Game Pass se ci fosse Call of Duty dal day one? Sì, ma solo se il prezzo rimane quello attuale (38%) Sì, a prescindere dal costo dell'abbonamento (11%) No, Call of Duty non mi interessa (40%) No, preferisco comprarlo (11%) Vota Scade fra tra 6 giorni Totale voti: 63 Vuoi cambiare la tua risposta?

Al netto di questo, ci chiediamo: ma voi vi abbonereste al Game Pass per avere COD al day one più tutti gli altri titoli? Oppure preferite ancora comprarlo come sempre? Noi abbiamo preparato un sondaggio dedicato che potete trovare qua sotto.

Se vi va, fateci sapere nei commenti la vostra scelta e del perché. Ovviamente non sappiamo ancora quando verrà ufficializzato il gioco nell'abbonamento e non sappiamo nemmeno se quest'ultimo verrà aumentato di prezzo in vista dell'operazione di inserimento.

Nel mentre vi ricordiamo che l'Xbox Games Showcase + Call of Duty Black Ops 6 verrà trasmesso domenica 9 giugno alle ore 19:00 orario italiano. lo potrete seguire con noi sul nostro canale YouTube!