Xbox Game Studios | Ecco tutti gli studi interni di Microsoft

Quali sono gli Xbox Game Studios? Incredibile come le cose possano cambiare con una strategia ben delineata. Microsoft ha vissuto la propria epopea videoludica con alti e bassi; investimenti e chiusure, idee geniali e completi flop. Dopo il tremendo inizio di generazione di Xbox One, pensavamo davvero che Microsoft sarebbe uscita, presto o tardi, dal mercato. Non è andata così, visto che Phil Spencer ha dimostrato di poter ribaltare la situazione con idee innovative e un modello di gioco che va ad abbracciare il gioco senza barriere e senza distinzioni, allontanandosi completamente dalla chiusura mentale delle console classiche. Questo ha permesso a Satya Nadella di investire pesantemente in una sezione che mai aveva veramente convinto, anche ai tempi di Xbox 360, dove vennero persi miliardi a causa dei problemi strutturali della console.

Il percorso di ricrescita degli Xbox Game Studios è iniziato nel 2014, con l'acquisizione di Mojang e la chiusura di Lionhead e PressPlay, per poi continuare nel 2018 con Ninja Theory, Playground Games, Undead Labs, Compulsion Games e The Initiative. I quindi moribondi Microsoft Studios, dapprima relegati a un paio di team, sono ora diventati Xbox Game Studios, passando dai cinque team del 2017, ai 31 del 2022.

In questo articolo andremo a raccontarvi la storia e le produzioni dei team first party di Xbox Game Studios, analizzando i videogiochi, le personalità e i loro punti di forza. Aggiorneremo, in caso di novità, il pezzo volta per per volta, aggiungendo biografie ed eventualmente nuovi studi.

343 Industries

Alpha Dog

Arkane Studios

Beenox

Bethesda Softworks

Blizzard Entertainment

Compulsion Games

Double Fine

High Moon Studios

Id Software

Infinity Ward

inXile

King

Machinegames

Ninja Theory

Mojang Studios

Obsidian

Playground Games

Rare

Raven Software

Roundhouse Studios

Sledgehammer Games

Tango Gameworks

The Coalition

The Initiative

Treyarch

Toys for Bob

Turn 10

Undead Labs

World's Edge

Xbox Global Publishing

Zenimax Online

Xbox Game Studios

343 Industries

Anno di fondazione: 2007

2007 Conosciuto per: Halo

Halo Fondato da Microsoft nel 2007

Luogo: Kirkland (USA)

Kirkland (USA) Personalità di spicco: Frank O'Connor, Bonnie Ross

Frank O'Connor, Bonnie Ross Motore di gioco: SlipSpace Engine

SlipSpace Engine Dipendenti: 600+

Dopo la decisione di Bungie di lasciare Halo e i Microsoft Studios, Microsoft aveva bisogno di fondare un team per occuparsi di uno dei brand più importanti della storia dei videogiochi, Halo. 343 Industries raccoglie parte del vecchio team di Bungie e nuovi talenti dell'industria, è una software house capitanata da Bonnie Ross, con la partecipazione di Frank O'Connor, uno dei curatori della saga di Halo. In totale sono circa 600 dipendenti.

Nella loro storia hanno sviluppato Halo Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 4, Halo 5 Guardians e Halo Infinite, quest'ultimo in uscita nel 2021. Oltre a questo sono stati i curatori di Halo Wars 2, hanno gestito le mappe multigiocatore di Halo Reach, oltre alla serie animata Halo: Legends.

Alpha Dog

Anno di fondazione: 2012

2012 Conosciuto per: Wraithborne, MonstroCity: Rampage

Wraithborne, MonstroCity: Rampage Acquisito da Microsoft nel 2020

Luogo: Nova Scotia (Canada)

Nova Scotia (Canada) Dipendenti: 30+

Un piccolo team che si occupa di videogiochi mobile, hanno lavorato a MonstroCity: Rampage e Wraithborne. Possibile che questo studio possa essere sfruttato per esperienze mobile di alta qualità, ideali per realizzare eventuali spin-off di tutto l'agglomerato gaming di Xbox Game Studios.

Arkane Studios

Anno di fondazione: 1999

1999 Conosciuto per: Dishonored, Prey, Deathloop

Dishonored, Prey, Deathloop Acquisita da Microsoft nel 2020

Luogo: Lione (Francia)

Lione (Francia) Motore di gioco: Void Engine

Void Engine Dipendenti: 300+

Uno dei team più talentuosi del mondo, a loro vanno capolavori e giochi sottovalutati come Dishonored e Prey - il reboot - alcuni dei titoli più memorabili sia dal punto di vista narrativo che da quello del game design. Attualmente, i 300 dipendenti stanno lavorando ad una nuova proprietà intellettuale chiamata Deathloop, che promette, ancora una volta, originalità e creatività.

Beenox

Anno di fondazione: 2000

2000 Conosciuto per: Crash Bandicoot

Crash Bandicoot Acquisita da Microsoft nel 2022

Luogo: Quebec (Canada)

Quebec (Canada) Dipendenti: 300+

Beenox è un altro team che ha supportato Activision con la serie di Call of Duty e Skylanders. Recentemente hanno lavorato a Crash Nitro Fueled, il kart game tanto atteso dai fan del famoso bandicoot.

Bethesda Softworks

Anno di fondazione: 1986

1986 Conosciuto per: The Elder Scrolls, Fallout, Starfield

The Elder Scrolls, Fallout, Starfield Acquisito da Microsoft nel 2020

Luogo: Rockville (USA)

Rockville (USA) Personalità di spicco: Todd Howard

Todd Howard Motore di gioco: Creation Engine

Creation Engine Dipendenti: 500+

Bethesda Softworks non deve di certo presentarsi. Si tratta dello studio dietro al popolarissimo The Elder Scrolls, ma anche gli sviluppatori della serie di Fallout dal terzo capitolo in avanti. Oltre ad essere uno degli studi più grandi degli Xbox Game Studios, è anche uno di quelli più talentuosi, e in ambito GDR sono forse tra i migliori al mondo.

Attualmente, il team storico è al lavoro su una nuova IP sci-fi chiamata Starfield e sul prossimo The Elder Scrolls VI, anche se su quest'ultimo ci vorrà davvero parecchio prima di ricevere informazioni più approfondite.

Blizzard Entertainment

Anno di fondazione: 1991

1991 Conosciuto per: Diablo, Warcraft, Starcraft, Overwatch

Diablo, Warcraft, Starcraft, Overwatch Acquisito da Microsoft nel 2022

Luogo: Anaheim (USA)

Anaheim (USA) Personalità di spicco: Rod Ferguson

Rod Ferguson Motore di gioco: Proprietario

Proprietario Dipendenti: 4500+

Blizzard Entertainment è una delle aziende di sviluppo di videogiochi più grandi al mondo, nonché autrice di alcuni tra i capolavori più famosi della storia videoludica. Oltre a essere gli ideatori di esperienze come Diablo, Starcraft, Warcraft e Overwatch, dispongono anche di un importante know how in ambito Esports con tornei in tutto il mondo e milioni di fan appassionati.

Attualmente i diversi studi interni stanno lavorando a Overwatch 2, Diablo IV e continuando a supportare Heartstone e World of Warcraft. Non è escluso che stiano lavorando anche a qualcos'altro legato al mondo di Starcraft.

Compulsion Games

Anno di fondazione: 2009

2009 Conosciuto per: We Happy Few

We Happy Few Acquisito da Microsoft nel 2018

Luogo: (Canada)

(Canada) Dipendenti: 50+

Compulsion Games è un team piccolino, ma dalle grandi potenzialità. Ha lavorato a We Happy Few, un roguelike che non è riuscito a imporsi sul mercato, lasciando però sensazioni estremamente positive lato design. Attualmente è al lavoro su un progetto non ancora annunciato, che dovrà dimostrare necessariamente le qualità effettive dello studio.

Double Fine

Anno di fondazione: 2000

2000 Conosciuto per: Broken Age, Psychonauts

Broken Age, Psychonauts Acquisito da Microsoft nel 2019

Luogo: San Francisco (USA)

San Francisco (USA) Personalità di spicco: Tim Shafer

Tim Shafer Motore di gioco: Unreal Engine

Unreal Engine Dipendenti: 100+

Double Fine raccoglie un po' quello spirito baldanzoso degli anni 90: tanta stravaganza e originalità. Capitanato dal leggendario Tim Shafer - ex LucasArts - Double Fine propone esperienze narrative e d'avventura spassose e creative, mantenendo un po' quello spirito Lucas che sembrava ormai perduto. Oltre ad aver lavorato a Broken Age, Double Fine è al lavoro su una nuova IP e su Psychonauts 2.

High Moon Studios

Anno di fondazione: 2001

2001 Conosciuto per: Transformers Team di supporto

Transformers Team di supporto Acquisito da Microsoft nel 2022

Luogo: San Diego (USA)

San Diego (USA) Dipendenti: 200+

Principalmente un team di supporto per gli altri team di Activision Blizzard, High Moon Studios ha però in passato lavorato al brand di Transformers.

id Software

Anno di fondazione: 1991

1991 Conosciuto per: DOOM, Quake, Rage

Acquisito da Microsoft nel 2020

Luogo: Richardson (USA)

Richardson (USA) Motore di gioco: id Tech

id Tech Dipendenti: 300+

I ragazzi di id Sotware sono gli sviluppatori dietro a saghe FPS leggendarie come DOOM e Quake, nonché gli ideatori dell'incredibile id Tech. Di recente hanno rilasciato il meraviglioso DOOM Eternal, da noi considerato come il miglior sparatutto in prima persona della generazione. I 300 dipendenti stanno adesso lavorando alle espansioni single player per Eternal e, molto probabilmente, al prossimo capitolo della serie.

Infinity Ward

Anno di fondazione: 2002

2002 Conosciuto per: Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty: Modern Warfare Acquisito da Microsoft nel 2022

Luogo: Austin (USA)

Austin (USA) Dipendenti: 500+

Dapprima principale studio di sviluppo dietro al brand di Call of Duty (e ideatori di Modern Warfare). Insieme a Sledgehamer e Treyarch, si occupa di realizzare l'annuale capitolo del brand FPS più famoso al mondo.

InXile

Anno di fondazione: 2002

2002 Conosciuto per: Wasteland

Wasteland Acquisito da Microsoft nel 2018

Luogo: Newport Beach (USA)

Newport Beach (USA) Personalità di spicco: Brian Fargo

Brian Fargo Motore di gioco: Unreal Engine

Unreal Engine Dipendenti: 100+

Una delle due costole della indimenticabile Black Isle Studios. InXile è una software house capitanata da Brian Fargo, principalmente esperti nei videogiochi di ruolo old-style. Lo studio è stato acquisito da Microsoft nel 2018 e d'allora i ragazzi americani hanno lavorato per migliorare l'ottimo Wasteland 3 - uscito proprio di recente - e sulla produzione di una nuova proprietà intellettuale tripla A in esclusiva Xbox.

King

Anno di fondazione: 2003

2003 Conosciuto per: Candy Crush

Candy Crush Acquisito da Microsoft nel 2022

Luogo: Stoccolma (Svezia)

Stoccolma (Svezia) Dipendenti: 2500+

Principalmente conosciuti per Candy Crush, King è uno studio di sviluppo prevalentemente orientato al mobile gaming. Tra i tanti è sicuramente il più grosso, generando un fatturato decisamente impressionante.

MachineGames

Anno di fondazione: 2009

2009 Conosciuto per: Wolfenstein

Wolfenstein Acquisito da Microsoft nel 2020

Luogo: Uppsala (Svezia)

Uppsala (Svezia) Motore di gioco: id Tech

id Tech Dipendenti: 150+

MachineGames è il team dietro alla serie di Wolfenstein, che da inizio generazione ha regalato una serie di titoli di alto spessore a tutti gli appassionati. Lavorano ormai da diverso tempo in collaborazione con gli altri team, il che ha portato alla nascita anche di un spin-off chiamato Wolfenstein Youngblood, che ha mischiato il design sopraffino degli Arkane Studios con il combat system di MachineGames.

Ninja Theory

Anno di fondazione: 2020

2020 Conosciuto per: Enslaved, DMC, Hellblade, Bleeding Edge

Enslaved, DMC, Hellblade, Bleeding Edge Acquisito da Microsoft nel 2018

Luogo: Cambridge (Regno Unito)

Cambridge (Regno Unito) Motore di gioco: Unreal Engine

Unreal Engine Dipendenti: 120+

Ninja Theory è un team molto esperto nei videogiochi action. Conosciuti per il buon - e sottovalutato - reboot di DMC e anche per il bellissimo Enslaved. Il successo popolare arriva in maniera sorprendente con Hellblade, un titolo prevalentemente narrativo con elementi action. Da qualche anno la software house lavora per far conoscere le problematiche psichiche e mentali attraverso il videogioco.

Il team inglese sta lavorando ad Hellblade II e a Project Mara, un horror altamente sperimentale. Entrambi i giochi sono attesi per Xbox Series X e PC.

Mojang

Anno di fondazione: 2009

2009 Conosciuto per: Minecraft, Minecraft Dungeons

Minecraft, Minecraft Dungeons Acquisito da Microsoft nel 2014

Luogo: Stoccolma (Svezia)

Stoccolma (Svezia) Motore di gioco: Proprietario

Proprietario Dipendenti: 500+

Mojang è stato uno degli investimenti più grandi della divisione gaming di Microsoft - ben 2,5 miliardi di dollari. Raccoglie più di 500 dipendenti, impegnati per far crescere ed espandere il brand di Minecraft nel mondo. Attualmente è l'unico team multipiattaforma di Xbox, ed oltre a gestire i vari giochi legati al franchise, sono impegnati nelle innumerevoli manifestazioni e gestione del merchandising.

Attualmente il team sta lavorando alla versione ray tracing di Minecraft, alla crescita di Minecraft Dungeons, e ad altri titoli e prodotti legati al mondo a cubetti nato nel 2010.

Obsidian

Anno di fondazione: 2003

2003 Conosciuto per: Pillars of Eternity, The Outer Worlds, Fallout New Vegas

Pillars of Eternity, The Outer Worlds, Fallout New Vegas Fondato da Microsoft nel 2018

Luogo: Irvine (USA)

Irvine (USA) Personalità di spicco: Feargus Urquhart

Feargus Urquhart Motore di gioco: Unreal Engine

Unreal Engine Dipendenti: 200+

L'altra costola della defunta Black Isle Studios. Obsidian è uno dei migliori team di giochi di ruolo al mondo, ricordati e amatissimi soprattutto per Fallout New Vegas, da molti visto come il vero seguito di Fallout 2. Lo studio è diretto da Feargus Urquhart, una delle principali personalità del mondo videoludico ruolistico.

Obsidian è uno studio estremamente variegato che riesce a lavorare a più progetti in contemporanea con estrema facilità. Attualmente il team è al lavoro su una nuova proprietà intellettuale chiamata Avowed, un GDR in prima persona ambientato nel mondo di Pillars of Eternity. Tra i tanti giochi sviluppati, segnaliamo The Outer Worlds, Fallout New Vegas, Pillars of Eternity e Tiranny.

Playground Games

Anno di fondazione: 2010

2010 Conosciuto per: Forza Horizon, Fable

Forza Horizon, Fable Acquisito da Microsoft nel 2018

Luogo: Leamington Spa (Regno Unito)

Leamington Spa (Regno Unito) Personalità di spicco: Ralph Fulton

Ralph Fulton Motore di gioco: Forza Tech

Forza Tech Dipendenti: 400+

Questo talentuosissimo team inglese è composto da veterani dell'industria, giovani e vecchi sviluppatori di Bizarre Creations (Project Gotham Racing). Da qualche anno, Playground Games si è diviso in due team, uno impegnato al nuovo Forza Horizon 5 e l'altro concentrato sul ritorno di Fable, l'atipico Action-GDR ideato da Lionhead e Peter Molyneux nel lontano 2004.

Rare

Anno di fondazione: 1985

1985 Conosciuto per: Banjo-Kazooie, Conker, Viva Pinata, Kameo, Sea of Thieves

Banjo-Kazooie, Conker, Viva Pinata, Kameo, Sea of Thieves Acquisito da Microsoft nel 2002

Luogo: Twycross, Leicestershire (Inghilterra)

Twycross, Leicestershire (Inghilterra) Personalità di spicco: Craig Duncan

Craig Duncan Motore di gioco: Unreal Engine

Unreal Engine Dipendenti: 250+

Il team più anziano in mano a Microsoft è Rare, uno degli studi più iconici degli anni 80 e di inizi anni 90. Nel team Xbox, la software house inglese, ha avuto alti e bassi, tra titoli molto originali - Viva Pinata - e giochi Kinect poco apprezzati. Per fortuna la Rare che ricordavamo sembra essere tornata in grande spolvero, con la sua creatività che da sempre l'hanno contraddistinta.

Dopo lo straordinario successo di Sea of Thieves - titolo che lo studio continuerà a supportare per diverso tempo - il team ha iniziato a lavorare anche ad Everwild, una nuova IP dalle meccaniche ancora sconosciute, che ci immergerà in un mondo colorato pieno di vita, ma anche cosparso di pericoli.

Raven Software

Anno di fondazione: 1990

1990 Conosciuto per: Soldier of Fortune, Call of Duty: Warzone

Soldier of Fortune, Call of Duty: Warzone Acquisito da Microsoft nel 2022

Luogo: Madison (USA)

Madison (USA) Dipendenti: 300+

Sviluppatori di lunga data di alcuni tra i giochi più belli di sempre (e autori del conosciuto Soldier of Fortune) Raven Software è ora la principale artefice dietro alla prestigiosa modalità Warzone di Call of Duty.

Roundhouse Studios

Anno di fondazione: 2019

2019 Conosciuto per: TBA

TBA Acquisito da Microsoft nel 2020

Roundhouse Studios è una software house aperta da poco, che raccoglie tutti gli sviluppatori della Human Head Studios - gli autori di RUNE e Batman Arkham Origins. Non è conosciuto, ancora, il loro nuovo progetto.

Sledgehammer Games

Anno di fondazione: 2009

2009 Conosciuto per: Call of Duty

Call of Duty Acquisito da Microsoft nel 2022

Luogo: Foster City (USA)

Foster City (USA) Dipendenti: 450+

Sledgehammer Games è uno dei team di sviluppo dietro al brand di Call of Duty. Insieme a Treyarch e Infinity Ward, si occupa di realizzare l'annuale capitolo del brand FPS più famoso al mondo.

Tango Gameworks

Anno di fondazione: 2010

2010 Conosciuto per: The Evil Within, Ghostwire Tokyo

The Evil Within, Ghostwire Tokyo Acquisito da Microsoft nel 2020

Luogo: Tokyo (Giappone)

Tokyo (Giappone) Personalità di spicco: Shinji Mikami

Shinji Mikami Motore di gioco: Unreal Engine

Unreal Engine Dipendenti: 200+

Tango Gameworks è l'unico team nipponico attualmente nelle fila di Xbox Game Studios. La software house, capitanata dal leggendario da Shinji Mikami, è attualmente al lavoro su una nuova IP, GhostWire: Tokyo, ma è conosciuta soprattutto per i due ottimi capitoli di The Evil Within.

The Coalition

Anno di fondazione: 2013

2013 Conosciuto per: Gears of War

Gears of War Fondato da Microsoft nel 2013

Luogo: Vancouver (Canada)

Vancouver (Canada) Motore di gioco: Unreal Engine

Unreal Engine Dipendenti: 300

Nati con il nome di Black Tusk Studios nel 2013, il team è diventato The Coalition dopo l'acquisizione dell'IP di Gears of War da parte di Microsoft. La software house è quindi concentrata al 100% sul brand di Gears e sulla gestione di tutto ciò che riguarda il suo universo, dagli spin-off come Gears Tactics e Gears Pop, fino al merchandising. Il team è cresciuto esponenzialmente nel corso degli ultimi anni, passano dai 200 del 2015, fino ai 300 ed oltre degli ultimi mesi.

Dalla loro nascita, la software house ha sviluppato Gears of War Ultimate Edition, Gears of War 4 e Gears 5, è molto probabile che attualmente stiano lavorando al sesto capitolo per Xbox Series X e PC, tuttavia non è stato ancora annunciato ufficialmente.

The Initiative

Anno di fondazione: 2018

2018 Conosciuto per: TBA

TBA Fondato da Microsoft nel 2018

Luogo: Santa Monica (USA)

Santa Monica (USA) Personalità di spicco: Darrell Gallagher

Darrell Gallagher Motore di gioco: TBA

TBA Dipendenti: 60+

The Initiative è il dream team degli Xbox Game Studios. Non sappiamo attualmente a cosa stiano lavorando, anche se le voci di corridoio portano tutti al ritorno di Perfect Dark. Il team è diretto da Darell Gallagher, conosciuto per la serie di Tomb Raider ed esperto nei videogiochi action-adventure.

Da ormai due anni la software house sta assumendo una serie di dipendenti d'alto rango per creare un titolo d'alto spessore e altamente cinematografico, possibile che vedremo qualcosa nel corso dei prossimi mesi.

Toys for Bob

Anno di fondazione: 1989

1989 Conosciuto per: Crash Bandicoot, Spyro

Crash Bandicoot, Spyro Fondato da Microsoft nel 2022

Luogo: Novato (USA)

Novato (USA) Dipendenti: 180+

Toys for Bob è un team che ha lavorato ad alcuni dei videogiochi più venduti di sempre, come gli Skylanders. Recentemente si è data da fare con il ritorno di Spyro e l'inatteso quarto capitolo della serie di Crash Bandicoot.

Treyarch

Anno di fondazione: 1996

1996 Conosciuto per: Call of Duty: Black Ops

Call of Duty: Black Ops Acquisito da Microsoft nel 2022

Luogo: Santa Monica (USA)

Santa Monica (USA) Dipendenti: 550+

Treyarch è il principale studio di sviluppo dietro al brand di Call of Duty. Insieme a Sledgehamer e Infinity Ward, si occupa di realizzare l'annuale capitolo del brand FPS più famoso al mondo.

Turn 10

Anno di fondazione: 2001

2001 Conosciuto per: Forza Motorsport

Forza Motorsport Fondato da Microsoft nel 2001

Luogo: Redmond (USA)

Redmond (USA) Personalità di spicco: Dan Greenawalt

Dan Greenawalt Motore di gioco: Forza Tech

Forza Tech Dipendenti: 300+

Uno dei pochi team cresciuti esponenzialmente nel corso degli ultimi anni. I ragazzi di Turn 10 sono i creatori della serie Forza Motorsport, la popolare saga sim-arcade che da anni ormai è amata da milioni di giocatori in tutto il mondo. La software house è seriamente impegnata nello sviluppo del reboot del franchise in arrivo su Xbox Series X e PC con supporto al ray tracing in 4K e 60 FPS.

Tra le tante cose, sono anche gli sviluppatori del Forza Tech, un motore grafico utilizzato nella serie di Forza Horizon, Forza Motorsport e nel nuovo Microsoft Flight Simulator di Asobo.

Undead Labs

Anno di fondazione: 2009

2009 Conosciuto per: State of Decay

State of Decay Acqusito da Microsoft nel 2018

Luogo: Seattle (USA)

Seattle (USA) Personalità di spicco: Jeff Strain

Jeff Strain Motore di gioco: Unreal Engine

Unreal Engine Dipendenti: 100+

Undead Labs è lo studio capitanato da Jeff Strain, una delle personalità più importanti dietro a tutto lo sviluppo di World of Warcraft. La software house si occupa prevalentemente nello sviluppo di State of Decay, un videogioco action-gestionale e survival. Dopo i primi due capitoli rispettivamente a basso e medio budget, il team è pronto al salto di qualità con State of Decay 3, il primo gioco tripla A della serie.

World's Edge

Anno di fondazione: 2019

2019 Conosciuto per: Age of Empires

Age of Empires Fondato da Microsoft nel 2019

Luogo: (USA)

(USA) Dipendenti: 50+

World's Edge è il team che si occupa della gestione del brand di Age of Empires, nonché gli auturoi delle remastered dei primi tre Age of Empires. Attualmente sono impegnato nella gestione di Age of Empires Definitive Edition e Age of Empires II: Definitive Edition, oltre che allo sviluppo della definitive edition del terzo capitolo e al supporto a Relic, impegnati con Age of Empires IV.

Xbox Global Publishing

Anno di fondazione: 2018

2018 Conosciuto per: studio di supporto

studio di supporto Fondato da Microsoft nel 2018

Xbox Global Publishing è un team di supporto per i videogiochi esclusivi sviluppati da studi terze parti. Di recente hanno lavorato a Ori and the Will of the Wisps di MooN Studios, Flight Simulator di Asobo, ma anche Tell me Why di Dontonod. Tutto ciò che viene creato fuori dagli Xbox Game Studios è coordinato da loro.

Zenimax Online

Anno di fondazione: 2007

2007 Conosciuto per: The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online Acquisito da Microsoft nel 2020

Luogo: Maryland (USA)

Motore di gioco: proprietario

proprietario Dipendenti: 350+

Zenimax Online è lo studio dedicato alle esperienze online di Bethesda. Negli ultimi anni hanno collaborato con Bethesda Softworks, per Fallout 76, e portato avanti l'ottimo successo di The Elder Scrolls Online. Oltre a continuare a lavorare ad espansioni per il proprio MMO, Zenimax ha in produzione alcune IP non ancora annunciate.