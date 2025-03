Xbox Game Pass: tanti giochi importanti lasceranno il servizio a breve

Il panorama di Xbox Game Pass subisce una significativa perdita a metà marzo con l'uscita di ben otto titoli dal catalogo. Una mossa che impatterà molti abbonati al servizio Microsoft, costretti a salutare produzioni di rilievo che spaziano dai giochi d'azione ai titoli sportivi, passando per esperienze souls-like che hanno conquistato pubblico e critica. Questa rotazione, che si verifica puntualmente ogni mese, segna questa volta l'addio a produzioni particolarmente apprezzate, alcune delle quali hanno rappresentato punti di forza dell'offerta Game Pass negli ultimi tempi.

Un'ondata di addii eccellenti

La lista dei titoli in uscita dal servizio il 15 marzo è variegata e include produzioni di elevato valore ludico. Tra le uscite più rilevanti spicca Lies of P, l'acclamato souls-like di Neowiz che reinterpreta in chiave dark fantasy la storia di Pinocchio. Il timing dell'uscita risulta particolarmente sfortunato, considerando l'imminente arrivo dell'espansione "Overture", che gli abbonati non potranno esplorare senza acquistare separatamente il gioco base.

La saga Yakuza continua il suo graduale abbandono della piattaforma con l'uscita del quinto e sesto capitolo, privando gli abbonati di due importanti tasselli della celebre serie Sega. A questi si aggiungono titoli di qualità come "Solar Ash", l'adrenalinico "No More Heroes 3" e l'action western "Evil West".

Particolare attenzione merita MLB The Show 24, che abbandona Game Pass in entrambe le sue versioni (Xbox One e Series X|S). La peculiarità risiede nel fatto che, a differenza degli anni precedenti, non ci sarà un'immediata sostituzione con il capitolo successivo: MLB The Show 25 non sarà infatti disponibile al lancio nel catalogo, segnando un cambiamento nella strategia di distribuzione per la serie sportiva di Sony.

Anche gli amanti dei giochi più leggeri dovranno dire addio a SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom.

Come sempre in questi casi, gli abbonati hanno diverse opzioni per non perdere l'accesso ai loro titoli preferiti. La prima è certamente quella di concentrarsi sul completamento dei giochi in uscita prima della data fatidica del 15 marzo, dando priorità a quelli a cui si è più interessati.

In alternativa, è possibile approfittare dello sconto riservato agli abbonati Game Pass per l'acquisto dei titoli presenti nel catalogo. Una soluzione particolarmente consigliata per giochi come Lies of P (acquistabile su Amazon), che con l'arrivo dell'espansione potrebbe offrire molte ore di gioco aggiuntive.

Un bilancio in attesa delle novità

Queste uscite rappresentano un significativo impoverimento dell'offerta Game Pass, ma come di consueto, il servizio Microsoft dovrebbe bilanciare queste perdite con l'annuncio di nuovi titoli in arrivo a breve. Gli abbonati attendono con particolare interesse la comunicazione ufficiale delle nuove aggiunte, nella speranza che possano compensare adeguatamente le importanti uscite di marzo.

Resta da vedere se Microsoft punterà su titoli di pari calibro o se assisteremo a un periodo di transizione prima di nuovi arrivi di peso. Nel frattempo, fareste bene a pianificare le prossime due settimane di gioco tenendo conto di questa imminente rimozione di contenuti dal catalogo.