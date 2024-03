Titanfall potrebbe tornare, ma non aspettatevi il terzo capitolo

Respawn Entertainment, lo studio di sviluppo responsabile della serie di Titanfall, noto sparatutto con mech pilotabili, è stato al centro dell'attenzione con la rivelazione che il misterioso "action game FPS su Star Wars" è stato cancellato, e che il team si stia ora concentrando le proprie risorse su progetti basati sulle proprietà intellettuali interne.

Come era prevedibile, la notizia ha generato un'ondata di speculazioni online riguardo al destino di Titanfall. Mentre molti fan hanno espresso la speranza di vedere un terzo capitolo della serie, le voci di corridoio provenienti da insider dell'industria sembrano suggerire che non ci sarà un Titanfall 3, almeno non nell'immediato futuro.

Tuttavia, ci sono segnali che un nuovo progetto ambientato nell'universo di Titanfall potrebbe essere comunque in fase di sviluppo. Secondo alcune fonti, un team di Respawn ha avviato i lavori su un prototipo di un gioco che, pur facendo parte dell'universo di Titanfall, non sarebbe esattamente un seguito tradizionale con multiplayer online e una campagna single player. In breve, uno spin-off, ma non come Apex Legends.

Il capo studio, Vince Zampella e altri membri chiave di Respawn, hanno parlato in passato di un possibile ritorno alla serie Titanfall, ma le recenti notizie sembrano indicare un cambiamento di rotta. A ogni modo, non tutto è perduto per gli appassionati del brand. Il fatto che il nuovo progetto si svolga nell'universo di Titanfall potrebbe significare che i giocatori avranno ancora l'opportunità di immergersi nel mondo ricco di storia e azione creato proprio da Respawn. Noi, non potremmo esserne che più felici.