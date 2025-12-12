Il piatto forte della serata è stato Tomb Raider Catalyst. Il trailer ha mostrato esattamente ciò che i fan della "Survivor Trilogy" aspettavano da anni: la fine della formazione e l'inizio della leggenda. Dimenticate la ragazza spaventata che deve sopravvivere; la Lara mostrata nel filmato è una veterana sicura di sé, definita "inarrestabile".

Il dettaglio che ha mandato in visibilio la platea è stato il ritorno dell'equipaggiamento iconico: le doppie pistole. Dopo oltre un decennio di arco e frecce, Lara torna a impugnare le sue armi simbolo, affiancate da un grappling hook che suggerisce una mobilità acrobatica e verticale, molto più dinamica rispetto al passato recente. Sviluppato in Unreal Engine 5, Catalyst sembra essere il capitolo che realizzerà la promessa della "Timeline Unificata", fondendo il realismo dei giochi moderni con lo stile e la spavalderia della Lara classica degli anni '90. L'uscita è fissata per il 2027 su PS5 e Xbox Series X.

Se Catalyst guarda al futuro, il secondo annuncio è una lettera d'amore al passato. Sviluppato in collaborazione con Flying Hog, Tomb Raider: Legacy of Atlantis si presenta come un'operazione di restauro creativo.

Non un semplice remaster, ma un retelling o una rivisitazione delle primissime avventure. Il titolo e i riferimenti ai "segreti di Atlantide" puntano dritti alla trama del capostipite del 1996, ma con una sensibilità moderna. Il trailer parla di "mondi perduti congelati nel tempo", evocando quel senso di isolamento, mistero e archeologia pura che spesso si è perso nei capitoli più action.

Il claim "Some legends are destined to be retold" suggerisce che potremmo trovarci di fronte a un remake in stile Resident Evil, o forse a un titolo con un gameplay che recupera la precisione dei salti e la complessità dei puzzle ambientali "a griglia" degli anni '90, aggiornati per il 2026.

Con Legacy of Atlantis in arrivo nel 2026 e Catalyst nel 2027, i prossimi due anni saranno interamente dedicati alla celebrazione di Lara Croft in tutte le sue forme.