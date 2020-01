Tomb Raider, Lemmings e Worms vengono celebrati sui nuovi francobolli inglesi

La Royal Mail ha presentato una serie di 12 francobolli speciali che celebrano alcuni dei videogiochi inglesi più iconici degli anni ’80 e ’90. La collezione ha lo scopo di celebrare alcuni dei giochi più popolari di un’era in cui l’industria dei giochi britannica stava diventando multi miliardaria. Sui francobolli si possono trovare grandi classici come: Worms, Lemmings, Wipeout, Tomb Raider e Sensible Soccer.

Tomb Raider ha ben quattro diversi francobolli in totale, che rappresentano le avventure di Lara Croft nel corso degli anni. La collezione rappresenta anche una varietà di console, con alcuni dei titoli che debuttarono su sistemi come BBC Micro, ZX Spectrum, Commodore Amiga e Sega Mega Drive.

Philip Parker della Royal Mail in una dichiarazione al canale televisivo ITV ha affermato che “Il Regno Unito è stato un’avanguardia nel settore dei videogiochi per decenni. Negli anni ’80 e ’90 i giovani designer hanno affrontato la programmazione dei nuovi microcomputer e hanno creato il modello per l’industria sviluppando dei giochi iconici, per questo celebriamo alcune delle loro creazioni sui francobolli.”

Questa speciale collezione di francobolli sarà disponibile a partire dal prossimo 21 gennaio nel Regno Unito ed è già possibile preordinare il pacchetto da 14,25 sterline presso il negozio online della Royal Mail. Cosa pensate di questi nuovi francobolli celebrativi a tema videoludico?