Tom’s Racing: al via l’edizione 2021 della Formula Series su Assetto Corsa!

Dopo il successo delle scorse edizioni con oltre 80 piloti virtuali coinvolti in varie categorie, ospiti al commento del calibro di Domenico “ Mimmo” Schiattarella, ex pilota di Formula 1, Matteo Pittaccio, voce di DAZN, i sim driver Manuel Biancolilla e Gianfranco Giglioli ed una media di 250 spettatori su Twitch, noi di Tom’s Racing siamo pronti a ripartire con la terza edizione del campionato Formula Series.

Con l’obiettivo di offrire un campionato sempre migliore ed entusiasmante per i giocatori, la terza edizione del campionato Tom’s Racing si sposta su Assetto Corsa, titolo rinomato per le eccellenti qualità simulative e le infinite possibilità di personalizzazione. Le vetture scelte sono le ottime Formula Hybrid 2021 di Race Sim Studio, nostro partner per questa edizione del campionato, con livree ufficiali Formula 1 2021.

La formula scelta per gli eventi è quella delle precedenti edizioni: qualifiche di 18 minuti e gara al 50% rispetto al calendario FIA, le prove libere sono a discrezione dei singoli partecipanti, i quali possono trovare un luogo organizzativo e di confronto nel gruppo Telegram ufficiale che nelle scorse edizioni si è dimostrato utile anche a creare una community attiva e vivace.

Le gare saranno disputate il lunedì sera alle 21:30 con cadenza settimanale a partire dal 25 ottobre 2021 con la prima tappa: il gran premio di Imola e dell’Emilia-Romagna sul circuito “Enzo e Dino Ferrari”. Le gare in programma sono 13 sui circuiti più acclamati della Formula 1 reale con in più un pizzico d’orgoglio italiano: ci siamo permessi di inserire anche il circuito del Mugello, tanto amato dai piloti reali e virtuali per via dei curvoni velocissimi e dei saliscendi tra le colline toscane.

25 ottobre 2021: GP Emilia-Romagna – Autodromo di Imola – 31 giri

1 novembre 2021: GP Spagna – Circuito di Catalogna – 33 giri

8 novembre 2021: GP Turchia – Circuito di Istanbul – 28 giri

15 novembre 2021: GP Azerbaijan – Baku Street Circuit – 25 giri

22 novembre 2021: GP Austria – Red Bull Ring – 35 giri

29 novembre 2021: GP Gran Bretagna – Silverstone – 26 giri

6 dicembre 2021: GP Belgio – Spa-Francorchamps – 22 giri

13 dicembre 2021: GP Paesi Bassi – Zandvoort – 35 giri

20 dicembre 2021: GP Italia – Monza – 27 giri

10 gennaio 2022: GP Giappone – Suzuka – 26 giri

17 gennaio 2022: GP Toscana – Mugello – 29 giri

24 gennaio 2022: GP Germania – Nurburgring-GP – 30 giri

31 gennaio 2022: GP Brasile – Interlagos – 35 giri

Per questa edizione confermiamo la trasmissione in diretta sul nostro canale Twitch con delle nuove grafiche personalizzate, al commento troverete due new entry: Simone Casadei è la nostra nuova voce principale, affiancata al commento tecnico dal sim driver e autore di podcast Diego Di Pasquale che verranno affiancati, come in passato, da ospiti di rilievo del mondo del motorsport reale o simulato.

Come per le precedenti edizioni è possibile iscriversi compilando il modulo disponibile a questo link. Qualora gli iscritti superassero i posti disponibili sono previste delle preselezioni per determinare piloti titolari e riserve.