Creative Assembly ha scelto una strada insolita per svelare il prossimo capitolo della sua celebre saga strategica. Total War: Medieval 3 è stato annunciato ufficialmente attraverso un trailer, nonostante il progetto si trovi ancora nelle primissime fasi di sviluppo e manchino anni all'uscita effettiva. Una mossa che rompe con le consuete pratiche dell'industria videoludica, dove i titoli vengono solitamente presentati quando sono già in uno stato avanzato di realizzazione. Qui trovate il trailer.

La decisione di rivelare così prematuramente l'esistenza del gioco ha una motivazione precisa, come ha spiegato Pawel Wojs, game director del progetto. Attraverso un post pubblicato sul sito ufficiale di Total War, lo sviluppatore ha voluto coinvolgere fin da subito la community in quello che definisce un viaggio condiviso. L'obiettivo dichiarato è stabilire un dialogo continuo con i giocatori, condividendo scelte progettuali e motivazioni dietro ogni decisione, un approccio comunicativo che rappresenta una novità per lo studio nelle fasi iniziali dello sviluppo.

Il peso storico di questo annuncio non sfugge agli appassionati della serie. Sono trascorsi quasi vent'anni dal lancio di Total War: Medieval 2, e la saga complessiva ha raggiunto il traguardo notevole di 42,5 milioni di copie vendute. Medieval 3 si preannuncia come il capitolo più ambizioso mai concepito dal team, con l'intento dichiarato di creare quello che Wojs definisce "il sandbox definitivo" ambientato nell'epoca medievale.

Un viaggio che durerà anni, non mesi

L'ambizione progettuale si traduce nella promessa di un'esperienza che permetta ai giocatori di riscrivere la storia. Il gioco offrirà la possibilità di seguire fedelmente gli eventi storici così come documentati, oppure di compiere scelte che alterino radicalmente il corso degli eventi. Un'esperienza "what if?" che punta sull'autenticità storica combinata con la libertà di plasmare un mondo medievale reattivo e credibile.

La chiave per realizzare questa visione risiede nel nuovo motore grafico Warcore. Secondo Wojs, Creative Assembly desiderava da tempo sviluppare Medieval 3, ma solo l'avvento di questa nuova tecnologia ha reso possibile concretizzare il progetto nella forma immaginata dagli autori. Il motore rappresenta quindi la base tecnologica indispensabile per costruire l'ambizioso sandbox medievale promesso.

Le tempistiche di sviluppo richiederanno pazienza da parte della community. Il progetto ha appena superato le fasi preliminari e si trova attualmente nella fase iniziale di pre-produzione, quel momento cruciale in cui vengono gettate le fondamenta del gioco. Gli sviluppatori stanno definendo l'ambito del progetto, dando priorità a centinaia di funzionalità diverse e trasformando la visione creativa in meccaniche di gioco concrete.

L'approccio comunicativo scelto da Creative Assembly prevede aggiornamenti regolari sullo stato di avanzamento dello sviluppo. In alcuni casi, la community avrà persino voce in capitolo su determinate decisioni progettuali. Wojs ha tuttavia precisato che, data la complessità intrinseca della creazione di un videogioco, il team potrà condividere solamente gli elementi per cui si sentirà pronto, mantenendo un equilibrio tra trasparenza e necessità di preservare il processo creativo.