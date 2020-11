Twitch: Pokimane contro le donazioni, impone un tetto massimo

5 dollari. Questa è ora la cifra massima che è possibile donare a Pokimane tramite il suo canale Twitch. La streamer ha da poco imposto un tetto massimo alle donazioni, un atto rivoluzionario, considerando che moltissimi streamer si basano su di esse per guadagnare.

Questa scelta arriva dopo due settimane da una dichiarazione che aveva fatto il giro del web: “Okay, sarò onesta. Dovete smettere di fare regali alle persone che hanno già i soldi. Come influencer, attori e persone famose. Hanno i soldi. Dovreste dirgli: ‘Hey, sono un tuo grande fan!’ e chiedergli di darvi una mancia, okay?”

worked with @streamlabs to create a donation cap of $5 for my channel! Thank you for supporting me to the point where I consider anything more than that unnecessary. To anyone that was more generous- please support growing channels, charities, and treat yourselves.❤️😊 pic.twitter.com/QhrusbDFxD — pokimane (@pokimanelol) November 2, 2020

La ragazza non stava però solo parlando a vanvera. Come annunciato tramite Twitter, Pokimane ha “collaborato con streamlabs per creare un limite di donazione di 5 dollari per il canale. Grazie per avermi supportato fino al punto in cui è diventato non necessario. Per chiunque fosse più generoso, per favore, supportate canali emergenti, fate beneficenza e fatemi un regalo.”

Pokimane non suggerisce quindi di non dare denaro all’intera categoria, ma di non farlo con gli streamer già famosi e che non necessitano realmente di denaro. Dal suo punto di vista, è più importante aiutare quei content creator che ancora non hanno fatto successo.

Ovviamente, è rapidamente nata una diatriba sulla questione, con una piccola fetta di pubblico che ritiene questa scelta nulla di più di una mossa pubblicitaria. Ovviamente la streamer di Twitch guadagna tramite collaborazione e partnership, quindi non ha bisogno (come lei stessa ammette) di grandi donazioni. Cinismo a parte, si tratta di una scelta lodevole che potrebbe diventare un importante precedente e potrebbe spingere altri streamer di simile livello a fare lo stesso.

Diteci, voi cosa ne pensate di quanto fatto da Pokimane? Lo ritenete un bel gesto, o solo un modo per farsi pubblicità e ostentare la propria ricchezza?