Twitch vuole bannare chi fa finta di essere nudo

Negli ultimi tempi, Twitch ha nuovamente sollevato il sipario sulle sue politiche riguardanti i contenuti sessuale sulla piattaforma, introducendo modifiche significative al modo in cui gli streamer possono presentarsi durante le trasmissioni. Questa volta, il divieto riguarda l'implicita nudità, portando con sé una serie di regole che intendono delineare chiaramente cosa è consentito e cosa non lo è.

Secondo Angela Hession, Chief Customer Trust Officer di Twitch, la nuova politica sull'abbigliamento mira a vietare agli streamer di suggerire o far intendere la nudità, incluso il coprire seni o genitali con oggetti o barre di censura. La trasmissione di minori nude o parzialmente nude rimane sempre vietata, indipendentemente dal contesto.

Twitch, famosa per essere una piattaforma di streaming live dedicata principalmente ai videogiochi, sta chiaramente cercando di equilibrare la libertà creativa degli streamer con il mantenimento di standard comunitari accettabili. La decisione di vietare l'implicita nudità sembra essere una risposta diretta a un tentativo da parte di alcuni creatori di spingere i limiti delle precedenti politiche.

Per gli streamer che si identificano come donne, la nuova politica richiede di coprire i capezzoli e di non esporre la parte inferiore del seno, mentre per tutti gli streamer è richiesto di coprire l'area che si estende dai fianchi alla parte inferiore del bacino e delle natiche.

L'obiettivo dichiarato di Twitch è di mantenere uno spazio online sicuro e accogliente per tutti i suoi utenti. Hession ha annunciato che stanno lavorando per implementare un sistema in cui gli stream etichettati come aventi temi sessuali avranno miniature sfocate, consentendo agli utenti di filtrare i contenuti in base alle proprie preferenze.

In conclusione, queste nuove regole segnalano un ulteriore sforzo da parte di Twitch per modellare la piattaforma in modo da garantire un ambiente positivo per tutti gli utenti, tutelando al contempo la libertà espressiva degli streamer. Resta da vedere come queste modifiche influenzeranno la dinamica della community e se saranno sufficienti a prevenire possibili abusi delle regole.