Ubisoft risponde in merito ai bug di XDefiant: Se non fa per voi, non c'è problema, potete andare oltre

Una serie sconfinata di problemi tecnici hanno afflitto XDefiant sin dal suo lancio e non sembra che l'introduzione di nuovi contenuti sia riuscita a migliorare la situazione.

In risposta alle difficoltà incontrate dal gioco, Mark Rubin di Ubisoft ha deciso di rispondere su X ai vari giocatori, per evidenziare che tali problemi sono da attribuire in gran parte al motore di sviluppo utilizzato.

La discussione, però, ha assunto dei connotati decisamente peculiari quando un utente ha espresso le sue preoccupazioni sul fatto che XDefiant possa essere stato rilasciato in maniera precipitosa, speculando che ciò sia dovuto alla concorrenza di titoli come GTA 6 e Call of Duty Black Ops 6.

A questo, Mark Rubin, produttore esecutivo di XDefiant, ha risposto negando che il rilascio sia stato affrettato, spiegando invece le sfide tecniche incontrate nello sviluppo.

Rubin ha specificato: "Abbiamo un motore che era in precedenza usato esclusivamente per un MMO, quindi abbiamo dovuto creare da zero tutta l'infrastruttura per un FPS.

Altri titoli come CoD hanno avuto come punto di partenza id Tech, un motore già ottimizzato per gli sparatutto, e anche Apex ha iniziato con un base simile. Il nostro motore, sebbene eccellente, richiede un impegno considerevole per adattarlo alle esigenze di uno sparatutto, portando alla comparsa di diversi bug che altri motori hanno già superato.

Ovviamente le risposte dell'utenza sono state praticamente uniformi e chiedevano semplicemente a Rubin come mai si sia optato per usare un motore di gioco non idoneo, invece di realizzarne uno appositamente per XDefiant.

Rubin, con una riposta a tratti spiazzante, si è limitato a rispondere: "Se vi piace quello che stiamo cercando di fare, restate con noi e vedrete che le cose miglioreranno e verranno aggiunte nuove funzionalità. Ma se il gioco non fa per voi, non c'è problema, potete proseguire oltre".

Ovviamente, al netto della pacatezza e dell'apertura al dialogo mostrate da Rubin, quest'ultima risposta è diventata rapidamente virale.