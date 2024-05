XDefiant, i requisiti minimi sono talmente bassi che può girare anche su una patata

Ubisoft si sta preparando a entrare nel mercato degli shooter multiplayer con il suo nuovo gioco, XDefiant, e la compagnia sembra puntare ad attrarre un vasto pubblico grazie ad alcuni dei requisiti di sistema per PC più accessibili degli ultimi anni.

I requisiti minimi suggeriti per far girare XDefiant includono, infatti, una CPU con quattro core e otto thread, una scheda grafica da 4GB risalente a otto anni fa, e 8GB di RAM di sistema. I requisiti raccomandati offrono, invece, una maggiore realismo e coerenza con i titoli attuali, dato che, sebbene la CPU suggerita rimanga invariata, viene richiesta una scheda grafica più moderna con 6-8GB di VRAM.

Arrivando ai requisiti Ultra, per il gaming in 4K è necessario una CPU con otto core e 16 thread, accompagnata da una scheda grafica potente del tipo GeForce RTX 3080 o Radeon RX 6800 XT. Insomma, il notevole salto nelle prestazioni della GPU solleva dubbi se questa sia necessaria principalmente per la risoluzione 4K, per le impostazioni di dettaglio del gioco, o per entrambi gli aspetti.

Ubisoft ha annunciato anche che il gioco avrà un frame rate non limitato per il massimo dei fps, ma non ha fornito per il momento dati sulle prestazioni. Rimane, quindi, incerto quali saranno effettivamente i frame rate raggiungibili con tale hardware.

Ciò che sorprende è la scelta di Ubisoft nel suggerire come CPU la Core i7 9700K o il Ryzen 7 3700X. Nonostante la loro età, la differenza nelle prestazioni di gioco tra i due può essere significativa, soprattutto a risoluzioni più basse. Inoltre, se per l'impostazione Ultra a 4K è richiesta una RTX 3080, l'importanza della potenza effettiva della CPU tende a diminuire, rendendo un chip a sei core veloce come il Ryzen 5 5600X più che adeguato.

I requisiti PC completi di XDefiant

Impostazione Minimo Raccomandato Enthusiast Ultra Risoluzione 1080p 1080p 1440p 4K CPU Intel i3 10105F / AMD Ryzen 3 3100 Intel i3 10105F / AMD Ryzen 3 3100 Intel i5 10400 / AMD Ryzen 5 3600 Intel i7 9700K / AMD Ryzen 7 3700X GPU Intel Arc A380 (6GB) / Nvidia GTX 1050 TI (4GB) / AMD RX 5500 XT (4GB) Intel Arc A750 (8GB) / Nvidia GTX 1060 (6GB) / AMD RX 5500 XT (8GB) Intel Arc A770 (16GB) / Nvidia RTX 2060 (6GB) / AMD RX 5600 XT (6GB) Nvidia RTX 3080 (10GB) / AMD RX 6800 XT (16GB) RAM 8GB dual-channel 16GB dual-channel 16GB dual-channel 16GB dual-channel Sistema Operativo Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10/ Windows 11 Spazio su Disco 35GB 35GB 35GB 35GB

Il lancio di XDefiant è previsto per il 21 maggio, per cui i giocatori avranno presto l'opportunità di testare le prestazioni del gioco sui propri PC. Considerando la varietà di configurazioni supportate, sembra che Ubisoft abbia progettato il gioco per essere accessibile a una vasta gamma di sistemi. Questo potrebbe essere un grande vantaggio per chi non possiede l'hardware più recente ma desidera comunque godere di un'esperienza di gioco di qualità.