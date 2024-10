XDefiant in crisi: possibile chiusura dopo la stagione 4

Un recente rumor suggerisce che Ubisoft potrebbe interrompere il supporto per XDefiant dopo la quarta stagione del gioco. Secondo le indiscrezioni, il team di ricerca dello studio starebbe conducendo sessioni di test interne per ottenere nuovi feedback sullo sparatutto, attualmente alla sua seconda stagione iniziata il 25 settembre.

XDefiant, lanciato con grandi aspettative come potenziale "COD killer", sta affrontando una rapida diminuzione del numero di giocatori. Nonostante il produttore esecutivo Mark Rubin, veterano di Call of Duty, abbia dichiarato che il gioco è semplicemente "una lettera d'amore agli sparatutto arcade da arena", le voci sulla sua possibile chiusura si fanno sempre più insistenti.

Il futuro di XDefiant sembra essere in bilico.

Sebbene Rubin abbia smentito le notizie sul declino di XDefiant, il leaker Shaun Weber ha condiviso su Twitter informazioni preoccupanti. Secondo Weber, il team di ricerca di Ubisoft starebbe chiedendo ai tester di organizzare sessioni interne per raccogliere nuovi feedback. Inoltre, diverse fonti avrebbero confermato che il supporto per XDefiant potrebbe terminare dopo la Stagione 4 se il numero di giocatori non inizierà a migliorare.

Il piano di Ubisoft per il primo anno

Nonostante le voci allarmanti, Ubisoft ha già pubblicato la roadmap completa per il primo anno di XDefiant. Il piano prevede l'introduzione di nuovi contenuti, tra cui fazioni, armi, mappe, pass battaglia e modalità a tempo limitato. La seconda stagione ha già introdotto una nuova fazione chiamata Highwaymen, ispirata a Far Cry New Dawn.

Ubisoft sta anche lavorando per risolvere i problemi di hit registration e netcode che affliggono il gioco. Nel post del blog della Stagione 2, lo studio ha dichiarato: "Abbiamo fatto progressi, ma abbiamo ancora molta strada da fare". Per questo motivo, sono stati assunti nuovi ingegneri specializzati per affrontare la questione.

Resta da capire perché il numero di giocatori di XDefiant stia apparentemente diminuendo. Miglioramenti continui alla controversa hit registration potrebbero aiutare a riportare i giocatori allo sparatutto. Tuttavia, fino a quando non ci saranno comunicazioni ufficiali da parte di Ubisoft, il futuro del gioco oltre la Stagione 4 rimane incerto.