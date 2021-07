Ubisoft: sviluppatori supportano i propri colleghi, lettera inaspettata ad Activision

In queste ultime settimane si è venuto a creare un vero e proprio terremoto attorno ad Activision Blizzard. In breve, sono venute fuori una serie di testimonianze di sviluppatori e lavoratori dell’industria, i quali hanno alzato un velo di maya a dir poco negativo. Si è scoperto che dietro alla compagnia statunitense sono stati attuati comportamenti deprecabili, tossici e molestie di vario genere. A queste dichiarazioni, di recente è stata pubblicata anche una lettera aperta da parte di sviluppatori ed ex-sviluppatori di Ubisoft.

Ora, a questo movimento si sono aggiunti anche quasi 500 dipendenti attuali ed ex di Ubisoft, molti dei quali in passato hanno lavorato al noto brand di Assassin’s Creed. Questi sviluppatori hanno dichiarato apertamente di essere solidali con gli sviluppatori di Activision Blizzard. Oltre a questo, i ragazzi di Ubisoft hanno protestato con una lettera aperta che critica la gestione e la cattiva condotta da parte della compagnia statunitense.

In questa lettera aperta, alcuni sviluppatori Ubisoft si stanno rivolgendo direttamente ai lavoratori di Activision Blizzard, i quali dovrebbero organizzare uno sciopero mercoledì. “Vi crediamo, siamo con voi e vi supporteremo”, recita una parte della lettera scritta dai dipendenti ed ex sviluppatori di Ubisoft. Oltre a questo, sembra che i firmatari della lettera provengono da 32 studi di Ubisoft in Asia, Europa e Nord America, e che la lettera sarà inviata anche al management dell’azienda transalpina, incluso il CEO Yves Guillemot.

In conclusione, la lettera di questi sviluppatori propone che Ubisoft, Activision Blizzard e altri importanti editori e sviluppatori di tutto il mondo collaborino insieme per attuare delle regole affinché si normalizzi la gestione e la segnalazione tempestiva di questi comportamenti orrendi contro i dipendenti.