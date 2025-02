Un PC emulato su un NES: si sta ribaltando la situazione!

Un programmatore noto come "decrazyo" ha sviluppato NES86, un emulatore che permette di far girare una versione ridotta del kernel Linux su una console Nintendo Entertainment System (NES). Il progetto dimostra come sia possibile emulare la tecnologia di vecchi PC su hardware ancora più datato, e potete scoprire il processo in un video YuTube dedicato.

NES86 ricrea un processore Intel 8086 e l'hardware essenziale di un PC sul NES, superando notevoli limitazioni tecniche. Il CPU originale dell'IBM PC girava a 4,77 MHz, molto più veloce dei 1,79 MHz del NES. Per colmare questo divario, decrazyo ha utilizzato sofisticate tecniche di emulazione.

L'emulatore deve anche affrontare le restrizioni di memoria del NES rispetto all'IBM 5150, implementando tecniche di memory mapping. Per il sistema operativo è stata scelta una versione molto compatta di Linux chiamata Embeddable Linux Kernel Subset (ELKS), progettata appositamente per processori Intel a 16 bit.

Secondo la pagina GitHub ufficiale, pochi emulatori NES sono compatibili con NES86, tra cui FCEUX, Mesen2, Rustico e la cartuccia FPGA EverDrive N8 Pro. Mesen2 è stato recentemente aggiornato per supportare pienamente NES86.

Curiosamente, l'esperienza "migliore" con NES86 si ottiene in modo inaspettato: giocando all'originale Animal Crossing su un emulatore GameCube. Il gioco Nintendo del 2001 includeva un emulatore NES incorporato, che decrazyo è riuscito a modificare per far girare la versione PC di Tetris, sebbene a una velocità estremamente ridotta di 30 secondi per frame.

Insomma, questo esperimento dimostra le possibilità sorprendenti dell'emulazione e come sia possibile far girare software moderno su hardware molto più vecchio, seppure con notevoli limitazioni. NES86 rappresenta un interessante esempio di ingegneria inversa e preservazione del software storico, e la speranza è che Nintendo non decida di intervenire come è solita fare quando si parla di emulazione.