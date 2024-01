Un rivenditore giapponese apre i preordini per Nintendo Switch 2

La follia del giorno arriva dal Giappone, dove il rivenditore Meccha-Japan, noto per la vendita di giochi d'importazione, ha inserito la, non ancora annunciata ufficialmente, Nintendo Switch 2 come disponibile per il preorder, con un'uscita indicata in un generico 2024.

Questa mossa ha, ovviamente, sollevato numerose domande sull'effettivo arrivo della tanto attesa console di nuova generazione da parte di Nintendo, anche se al momento la società non ha annunciato nulla ufficialmente.

Il listino di Meccha-Japan, ovviamente, non presentava alcun prezzo di listino per Nintendo Switch 2, mentre al momento mostra un prezzo di 0 Yen e non permette più di aggiungere al carrello la nuova console, indicandola come "Out Of Stock".

Non ci è dato sapere se qualcuno sia riuscito effettivamente a preordinare la console tramite Meccha-Japan, ma quello che sappiamo è che si è trattato di un semplice errore.

Chiunque stesse gestendo il listino dello shop online, ha inserito un banale placeholder per la nuova console di Nintendo e, nel farlo, ha accidentalmente realizzato una pagina prodotto pronta per accettare gli ordini dei clienti.

Quello che ci ha fatto sorridere è che un errore così comune, e soprattutto frequente, abbia generato così tanto clamore sul web da portare alcuni utenti a contattare lo shop per chiedere maggiori informazioni in merito alla nuova console di Nintendo.

Nonostante la mancanza di conferme ufficiali da parte di Nintendo, le voci di corridoio sulla possibile uscita di una nuova console nel 2024 continuano a diffondersi a macchia d'olio, con la sola azienda di Kyoto che continua a negare una sua imminente uscite.

In precedenza, alcune voci di corridoio avevano suggerito un possibile mese di uscita nel periodo autunnale, mentre una serie di specifiche tecniche, trapelate da una fonte localizzata a Taiwan, indicavano caratteristiche come un display da 120 Hz, specifiche dettagliate del processore, RAM, memoria e prezzo. La persistenza di questi rumors ha addirittura portato a un aumento significativo delle azioni di Nintendo in borsa.

Nonostante l'entusiasmo generato da queste indiscrezioni, è fondamentale trattare tutte queste informazioni con cautela, sorridere di fronte a errori come quello di Meccha-Japan e limitarsi ad attendere comunicazioni ufficiali da parte di Nintendo per avere certezze riguardo a Nintendo Switch 2.