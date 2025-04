Mario Kart World: tutto quello che devi sapere

L'attesa è finita. Dopo anni di speculazioni e il dominio incontrastato di Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo ha finalmente alzato il sipario sul futuro della sua amatissima serie racing. Mario Kart World è stato ufficialmente annunciato come titolo di lancio esclusivo per la nuova console Nintendo Switch 2, promettendo di essere il capitolo più grande e ambizioso mai creato. Preparatevi a scendere in pista il 5 giugno 2025, data che segna sia il debutto del gioco sia quello della console stessa.

Le informazioni principali provengono direttamente da Nintendo, svelate attraverso presentazioni dedicate come il Nintendo Direct del 2 aprile 2025, che ha rivelato il nome e il primo trailer, e un successivo Mario Kart World Direct trasmesso il 17 aprile 2025 alle 15:00 italiane, interamente focalizzato sul gioco. Questi eventi hanno confermato una valanga di novità, dalle meccaniche di gioco rivoluzionarie alle modalità inedite, delineando un'esperienza che mira a ridefinire le corse su kart.

Mario Kart World non è concepito solo come un nuovo gioco, ma come un vero e proprio system seller, un titolo fondamentale destinato a trainare le vendite iniziali di Nintendo Switch 2 fin dal giorno zero. Sfruttando l'immensa popolarità della serie, rafforzata dal successo decennale di Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo lega strettamente il destino del nuovo capitolo a quello della sua nuova piattaforma hardware, rendendolo un'esclusiva imprescindibile per i primi acquirenti.

In questo articolo, dunque, troverete tutte (ma proprio tutte) le informazioni di cui potreste aver bisogno su Mario Kart World.

La più grande novità: il mondo aperto

La novità più dirompente introdotta da Mario Kart World è senza dubbio la sua struttura a mondo interconnesso, una prima assoluta per la serie. Abbandonando la classica sequenza di tracciati isolati, il gioco presenta un vasto mondo esplorabile dove i circuiti sono integrati nell'ambiente e collegati tra loro da strade percorribili. I giocatori avranno la libertà di guidare "virtualmente ovunque", attraversando ambientazioni diverse come città moderne, vaste pianure, deserti aridi e persino tratti oceanici.

Questa nuova filosofia di design si concretizza nella modalità Free Roam (Corsa Libera). In questa modalità, i giocatori possono abbandonare la frenesia della competizione per dedicarsi all'esplorazione libera dell'intero mondo di gioco, da soli o in compagnia di amici. Il Free Roam non è solo una passeggiata virtuale, ma un'esperienza ricca di attività: si potranno scoprire segreti come monete nascoste e pannelli speciali, attivare centinaia di missioni colpendo gli Interruttori P (P Switches), pensate per affinare le proprie abilità di guida al di fuori delle gare, e immortalare i panorami più suggestivi grazie a una modalità fotografica integrata. Sarà inoltre possibile incontrare i propri amici direttamente sulla mappa del mondo, vedere la loro posizione e teletrasportarsi istantaneamente da loro per iniziare gare personalizzate o semplicemente esplorare insieme.

Tutte le modalità di gioco

Mario Kart World non si limita a rivoluzionare l'esplorazione, ma reinventa anche le modalità di gara principali, affiancandole al gradito ritorno dei formati classici.

Grand Prix Evoluto

Il classico Grand Prix mantiene la sua struttura fondamentale, organizzata in Coppe (come la Coppa Fungo, Fiore, Stella, ecc.) composte da quattro gare ciascuna. Tuttavia, si integra perfettamente nella nuova filosofia del mondo interconnesso: per la prima volta nella serie, i piloti dovranno guidare attivamente da un circuito all'altro come parte integrante della competizione, eliminando le transizioni nette tra una gara e l'altra. Sono stati confermati circa 6 campionati totali. Le gare vedranno la partecipazione di ben 24 giocatori contemporaneamente, online o contro l'IA, un numero record per la serie. Il completamento con successo dei tracciati permetterà di sbloccare quelli successivi.

Knockout Tour (Sopravvivenza)

Una delle novità più elettrizzanti è la modalità Knockout Tour, definita anche Sopravvivenza. Si tratta di una sorta di interpretazione "battle royale" del mondo di Mario Kart. In questa modalità, 24 giocatori si sfidano in una lunghissima gara transcontinentale che attraversa diverse aree del mondo di gioco, senza soste.2 Lungo il percorso sono disseminati cinque checkpoint. Ad ogni checkpoint, i giocatori che si trovano al di sotto di una certa posizione vengono inesorabilmente eliminati dalla competizione (es. passano i primi 20, poi i primi 16, e così via fino alla sfida finale). L'obiettivo è sopravvivere fino alla fine e tagliare il traguardo per primi.

Questa modalità presenta anche ostacoli specifici, come veicoli avversari che sparano Pallottoli Bill o attacchi dei Martelkoopa. Sono stati confermati i nomi di diverse varianti di questa modalità, chiamate "Rally": Golden Rally, Ice Rally, Moon Rally, Spiny Rally, Cheery Rally, Acorn Rally, Cloud Rally e Heart Rally.16 Interessante notare che la modalità Free Roam funge da lobby pre-gara per il Knockout Tour, permettendo ai giocatori di esplorare liberamente in attesa che la sessione si riempia.

Modalità classiche confermate

Per la gioia dei fan di lunga data, Mario Kart World conferma il ritorno di molte modalità classiche, garantendo varietà e familiarità:

Battaglia Palloncini (Balloon Battle) e Battaglia Monete (Coin Runners) fanno il loro ritorno nell'arena.

Le Battaglie a Squadre (Teams) sono confermate, supportando fino a 4 giocatori per team.

Le Prove a Tempo (Time Trials) permettono di sfidare il cronometro e competere contro i fantasmi dei giocatori di tutto il mondo online.

La Modalità VS consente gare personalizzabili, sia in locale che online.

Gameplay

Oltre alle nuove modalità e alla struttura del mondo, Mario Kart World introduce significative evoluzioni nel gameplay stesso, con nuove tecniche di guida e un arsenale di oggetti rinnovato.

Nuove tecniche di guida

Per navigare al meglio nel vasto e variegato mondo di gioco, i piloti avranno a disposizione nuove manovre:

Salto Caricato : Tenendo premuto il pulsante della derapata mentre si guida in rettilineo, si carica un potente salto. Questo permette di superare ostacoli, schivare gli attacchi avversari e, soprattutto, di lanciarsi su appositi binari.

Grinding su Binari : Una volta atterrati su un binario grazie al Salto Caricato, i giocatori possono "grindare" lungo di esso, ottenendo un boost di velocità. È possibile anche saltare e volteggiare tra binari diversi per sequenze spettacolari.

Corsa sui Muri : Effettuando un Salto Caricato verso una parete idonea, si potrà correre su di essa per un breve lasso di tempo. È possibile concatenare più corse sui muri per scoprire percorsi nascosti e scorciatoie.

Rewind : Disponibile solo in modalità single-player o nel Free Roam, questa funzione permette di riavvolgere l'azione per alcuni istanti, consentendo di correggere errori di guida come curve sbagliate o salti mancati. Una meccanica simile a quella vista nella serie Forza, ma con una differenza cruciale: mentre il giocatore riavvolge, gli avversari continuano la loro corsa normalmente.

Acrobazie Multiple/Collegate: Durante i salti, sarà possibile eseguire più acrobazie in aria consecutivamente, presumibilmente per ottenere boost aggiuntivi.

Queste nuove meccaniche di movimento appaiono strettamente legate al design più aperto e verticale dei tracciati. Il Charge Jump, il Rail Grinding e il Wall Ride non sono semplici aggiunte estetiche, ma strumenti pensati per sfruttare la maggiore libertà offerta dal mondo interconnesso, incentivando l'esplorazione di percorsi alternativi e aggiungendo profondità strategica alle gare. La loro esistenza suggerisce un level design che non solo le permette, ma le incoraggia attivamente. La funzione Rewind, d'altro canto, sembra una concessione all'accessibilità; riconoscendo la potenziale frustrazione derivante da errori in un ambiente più vasto e complesso, Nintendo offre uno strumento per mitigarla, almeno nelle modalità non competitive.

Oggetti

L'arsenale di oggetti di Mario Kart World si arricchisce di novità e graditi ritorni, promettendo ancora più caos e strategia in pista:

Nuovi oggetti:

Guscio Moneta : Lanciato contro gli avversari, li fa sbandare e rilascia monete sul tracciato. Chi raccoglie queste monete ottiene un graduale aumento della velocità massima.

Fiore Ghiaccio : Congela temporaneamente gli avversari colpiti, facendoli roteare e perdere il controllo.

Martello : Permette di colpire i rivali vicini o di bloccare brevemente il loro percorso.

Kamek: Un oggetto dal potere imprevedibile. La magia di Kamek trasforma gli avversari in qualcosa di sorprendente, generando effetti caotici e inaspettati sul tracciato.

Oggetti ritornanti:

Megafungo : Ingrandisce temporaneamente il giocatore, rendendolo invulnerabile e capace di schiacciare gli avversari più piccoli. Sembra mantenere il nerf introdotto in Tour, dove si rimpicciolisce se colpiti da un oggetto.

Piuma: Consente di effettuare un salto più alto, utile per schivare ostacoli o raggiungere scorciatoie elevate.

Alcuni di questi oggetti provengono direttamente da capitoli precedenti della serie 3, con una chiara influenza da Mario Kart Tour per quanto riguarda il Fiore Ghiaccio, il Martello e il concetto del Guscio Moneta (simile alla Coin Box di Tour). Il gioco manterrà inoltre il classico bilanciamento degli oggetti: i giocatori nelle retrovie avranno maggiori probabilità di ricevere oggetti potenti per tentare la rimonta.

Personaggi e costumi

Mario Kart World si preannuncia come il capitolo con il cast di personaggi più ricco e variegato mai visto nella serie.

Roster

Le presentazioni ufficiali e le analisi dei trailer hanno confermato che il gioco vanterà il roster più grande nella storia di Mario Kart, con stime che parlano di oltre 40 o addirittura più di 60 personaggi giocabili al lancio. Accanto ai volti iconici e immancabili come Mario, Luigi, Peach, Bowser, Yoshi, Donkey Kong, Toad, Daisy, Wario, Waluigi, Rosalina, Toadette e Baby Mario, faranno il loro debutto su console personaggi decisamente inaspettati, tra cui spiccano Mucca (Cow), direttamente da Mumu Prato, Goomba e Spike.

Un'ampia fetta del roster sembra provenire direttamente da Mario Kart Tour, portando su console personaggi che finora erano apparsi solo nel titolo mobile. Tra questi sono stati identificati Nabbit, Martelkoopa (Hammer Bro), Pungipalla (Stingby), Pesce Smack (Fish Bone), Biddybud, Conkdor, Pupazzo di Neve (Snowman), Palmense (Pianta), Granchio (Sidestepper), Calamako (Swoop), Forziere Ambulante (Coin Coffer), Delfino (Dolphin), Cataquack, Cheep Cheep, Pokey, Pinguotto (Penguin), Spettro (Peepa), Monty Mole, Wiggler e Lakitu.

Personaggi Giocabili Confermati in Mario Kart World

(Nota: La lista potrebbe non essere esaustiva e si basa sui personaggi menzionati nei materiali forniti)

Nome Personaggio Status Mario Ritorno Classico Luigi Ritorno Classico Peach Ritorno Classico Bowser Ritorno Classico Yoshi Ritorno Classico Donkey Kong (DK) Ritorno Classico Toad Ritorno Classico Daisy Ritorno Classico Wario Ritorno Classico Waluigi Ritorno Classico Rosalina Ritorno Classico Toadette Ritorno Classico Baby Mario Ritorno Classico Mucca (Cow) Nuovo / Ritorno da Tour Goomba Nuovo / Ritorno da Tour Spike Nuovo / Ritorno da Tour Nabbit Ritorno da Tour Martelkoopa (Hammer Bro) Ritorno da Tour Pungipalla (Stingby) Ritorno da Tour Pesce Smack (Fish Bone) Ritorno da Tour Biddybud Ritorno da Tour Conkdor Ritorno da Tour Pupazzo di Neve (Snowman) Ritorno da Tour Palmense (Pianta) Ritorno da Tour Granchio (Sidestepper) Ritorno da Tour Calamako (Swoop) Ritorno da Tour Forziere Ambulante (Coin Coffer) Ritorno da Tour Delfino (Dolphin) Ritorno da Tour Cataquack Ritorno da Tour Cheep Cheep Ritorno da Tour Pokey Ritorno da Tour Pinguotto (Penguin) Ritorno da Tour Spettro (Peepa) Ritorno da Tour Monty Mole Ritorno da Tour Wiggler Ritorno da Tour Lakitu Ritorno da Tour

Costumi, Drive-Thru e personalizzazione

Un'altra novità direttamente ispirata a Mario Kart Tour è l'introduzione di costumi alternativi per i personaggi. Questi si ottengono tramite la meccanica "Drive-Thru": consumando del cibo specifico durante l'esplorazione o la gara (ad esempio, fermandosi da "Yoshi's Drive-Thru"), i giocatori riceveranno un boost di velocità e potranno sbloccare nuovi outfit. Questi costumi potranno poi essere selezionati dalla schermata di scelta del personaggio, anche se una fonte suggerisce che potrebbero essere considerati come personaggi separati.

Sono stati mostrati diversi esempi, come Luigi in tenuta da contadino, Peach con un cappello da sole, una tuta da pilota, un kimono ispirato a Boo, l'abito da viaggio di Super Mario Odyssey o la sua classica tuta da moto, Mario con un cappellino all'indietro e occhiali da sole o una giacca da street racer, e Bowser con un look da hot rod dark metal.

Addio alla personalizzazione dei Kart?

In netto contrasto con Mario Kart 7 e Mario Kart 8/Deluxe, sembra che Mario Kart World eliminerà la possibilità di personalizzare i singoli componenti del kart (telaio, ruote, deltaplano). I giocatori sceglieranno invece tra una selezione di veicoli pre-assemblati, ognuno con le proprie statistiche predefinite di velocità, accelerazione, peso e maneggevolezza, visibili durante la selezione.

Le possibili motivazioni dietro questa decisione potrebbero essere la volontà di semplificare la selezione, migliorare il bilanciamento generale (evitando il formarsi di "meta" dominanti come in passato) e spostare il focus della personalizzazione sull'ampia varietà di costumi per i personaggi. Nonostante l'assenza di personalizzazione dei componenti, è stata mostrata una certa varietà di tipi di veicoli, inclusi kart standard, moto, ATV e mezzi simili a hovercraft o motoslitte.

I circuiti confermati

Il "World" nel titolo non è casuale: Mario Kart World promette un'ampia varietà di tracciati sparsi per il suo vasto mondo interconnesso.

Nuovi circuiti svelati

Diversi nuovi circuiti sono stati confermati e mostrati durante le presentazioni:

Circuito Mario Bros (Mario Bros Circuit): Un percorso che sembra attraversare un'autostrada in un'ambientazione desertica.

Crown City : Una metropoli moderna e urbana.

Starview Peak : Sentieri innevati tra le montagne.

Boo Cinema (Cinema Spettrale): Un circuito ambientato in un cinema dall'atmosfera spettrale.

Whistletop Summit: Caratterizzato dalla presenza di binari del treno.

DK Spaceport: Un tracciato dall'aspetto futuristico, forse legato a Donkey Kong.

Altri nomi menzionati includono: Trofea, Laguna Acquasalata (Salty Salty Speedway), Via Celeste, Fabbrica di Toad (Toad's Factory) e Galeone di Wario (Wario Shipyard).

Ritorni rivisitati

Oltre alle novità, è confermato che vecchi circuiti amati dai fan faranno il loro ritorno, ma non come semplici porting. Saranno "totalmente rivisti" e "reimmaginati" per integrarsi armoniosamente nel nuovo mondo interconnesso. Questo suggerisce modifiche significative per adattarli alla nuova struttura e alle nuove meccaniche. Tra i ritorni menzionati figurano Fabbrica di Toad, Spiaggia di Peach e Galeone di Wario.L'interconnessione potrebbe cambiare radicalmente l'esperienza su questi tracciati classici, magari modificandone i punti di inizio e fine o aggiungendo sezioni inedite.

La Pista Arcobaleno

Nessun Mario Kart è completo senza la sua Pista Arcobaleno). La sua presenza in Mario Kart World è stata confermata, seppur inizialmente tramite un leak accidentale sul sito ufficiale coreano di Nintendo e successivamente suggerita da Nintendo stessa. Si ipotizza che questo iconico e colorato tracciato sarà la ricompensa finale per i giocatori che riusciranno a conquistare tutte le Coppe del Gran Premio. Il leak iniziale suggeriva anche una sua possibile collocazione sulla mappa del mondo, tra Peach Stadium e Koopa Troopa Beach, ma questa informazione va presa con cautela.

Multiplayer

Il multiplayer è sempre stato il cuore pulsante di Mario Kart, e Mario Kart World alza ulteriormente l'asticella con un numero di giocatori record e nuove funzionalità social integrate.

Multiplayer Online

La novità più eclatante è il supporto per gare online con fino a 24 giocatori contemporaneamente. Questo rappresenta il numero più alto mai raggiunto nella storia della serie, promettendo gare ancora più caotiche e imprevedibili. Le modalità online confermate che supporteranno i 24 giocatori includono il Grand Prix e il Knockout Tour. Sarà possibile sfidare giocatori da tutto il mondo nelle varie modalità, incluse Battaglie, VS personalizzato e Prove a Tempo contro i fantasmi online.

Una delle integrazioni più interessanti con la modalità Free Roam è la possibilità di incontrarsi con i propri amici direttamente nel mondo di gioco. Si potrà vedere la loro posizione sulla mappa, teletrasportarsi istantaneamente da loro e da lì decidere se iniziare una gara o una battaglia con regole personalizzate, oppure semplicemente partire per un'esplorazione di gruppo.

Multiplayer Locale

Anche il gioco in locale offre diverse opzioni: