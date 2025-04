Completa Breath of the Wild in 7 minuti e sciocca tutti

Un momento virale ha catturato l'attenzione del mondo videoludico giapponese durante uno degli eventi promozionali per Nintendo Switch 2. Mentre la maggior parte dei visitatori si limitava a provare per pochi minuti i titoli in esposizione, un esperto speedrunner ha trasformato la sua sessione di gioco in uno spettacolo improvvisato, completando The Legend of Zelda: Breath of the Wild in appena 7 minuti, tra lo stupore generale del pubblico e degli organizzatori.

Il protagonista di questa insolita impresa è Ikaboze, content creator nipponico che ha partecipato all'evento dimostrativo di Tokyo, dove Nintendo presentava al pubblico le versioni migliorate di alcuni titoli per la nuova console. Nonostante il tempo di prova fosse limitato a soli 10 minuti per ciascun giocatore, Ikaboze ha sfruttato brillantemente questa finestra temporale selezionando un salvataggio precedente allo scontro finale con Ganon e, dopo aver privato il protagonista Link di tutto l'equipaggiamento, è riuscito a sconfiggere il boss e raggiungere i titoli di coda con ben tre minuti di anticipo rispetto al limite imposto.

Ciò che rende l'episodio ancora più interessante è la reazione spontanea che ha suscitato tra i presenti. Voltandosi dopo aver completato l'impresa, lo speedrunner si è trovato circondato da una folla entusiasta che lo applaudiva, mentre il personale dell'evento, colto di sorpresa, ha iniziato a riprendere la scena con i propri smartphone. "Era la prima volta che qualcuno completava la demo di Breath of the Wild", ha raccontato successivamente Ikaboze, "e lo staff si è congratulato con me".

La nuova vita dei capolavori Zelda su Switch 2

L'evento di Tokyo ha rappresentato un'importante vetrina per Nintendo, che ha confermato ufficialmente le versioni migliorate di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom per la nuova console. Questi titoli, già considerati capolavori sulla piattaforma attuale, riceveranno significativi aggiornamenti tecnici come frame rate stabilizzato a 60fps, risoluzione 4K e tempi di caricamento drasticamente ridotti, oltre a una nuova funzionalità mobile chiamata "Zelda Notes".

Ciò che ha reso possibile l'impresa di Ikaboze è stata l'applicazione di tecniche avanzate di speedrunning, perfezionate attraverso innumerevoli partite. Questa comunità di giocatori, dedita a completare i videogiochi nel minor tempo possibile, ha sviluppato nel corso degli anni strategie e scorciatoie che permettono di aggirare sezioni intere di gioco o di ottimizzare al massimo ogni singola azione. Nel caso specifico di Breath of the Wild, conoscere esattamente come affrontare lo scontro finale senza equipaggiamento ha fatto la differenza.