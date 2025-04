Nintendo Switch 2: quali sono i giochi compatibili?

L'attesa per il successore di Nintendo Switch, la console ibrida che ha ridefinito il panorama videoludico dal 2017, è stata lunga e carica di speculazioni. Per anni, la community di giocatori ha discusso animatamente di una potenziale Switch 2, alimentando un flusso costante di rumor e leak. Finalmente, però, siamo vicini al lancio ufficiale della console.

Nonostante Nintendo abbia dedicato un direct alla nuova console, ci sono ancora molti dubbi a riguardo, per cui questo articolo si propone di fare chiarezza sulla domanda più pressante per milioni di possessori di Switch e futuri acquirenti: quali giochi saranno compatibili con la nuova console? Analizzeremo a fondo le informazioni ufficiali e i report più attendibili per offrire una guida completa sulla retrocompatibilità, i nuovi titoli e l'impatto del nuovo hardware sulla vasta libreria esistente.

Quando esce Nintendo Switch 2?

La data da segnare sul calendario è ufficiale: Nintendo Switch 2 sarà disponibile nei negozi di tutto il mondo a partire dal 5 giugno 2025. Questa data è stata confermata direttamente da Nintendo attraverso i suoi canali ufficiali e comunicati stampa, ponendo fine a mesi di speculazioni sulla finestra di lancio.

Anche la gestione dei preordini ha seguito una logica precisa. A partire dall'8 aprile 2025, gli abbonati a Nintendo Switch Online che soddisfacevano determinati criteri (come un'iscrizione continuativa di almeno due anni) hanno avuto accesso anticipato ai preordini tramite il sito ufficiale Nintendo. Poco dopo, i preordini sono stati aperti presso i principali rivenditori come Amazon e GameStop. I preordini per i giochi digitali, i pacchetti di aggiornamento ("Upgrade Pack") e gli Amiibo sono, invece, stati resi disponibili dal 24 aprile 2025.

Quanto costa Nintendo Switch 2?

Nintendo ha posizionato Switch 2 con un prezzo superiore rispetto al suo predecessore. Il prezzo ufficiale di lancio per il modello base della console è di €469,99 in Europa. È stato reso disponibile anche un bundle di lancio, che include la console e un codice per scaricare Mario Kart World, al prezzo di €509,99. Questi prezzi sono stati confermati ufficialmente e sono quelli applicati dai rivenditori autorizzati.

Quali sono le novità di Nintendo Switch 2?

Come suggerisce il nome ufficiale, Nintendo Switch 2, rappresenta un'evoluzione diretta della sua fortunata antenata. Lo stesso presidente Furukawa l'ha descritta come il "prossimo modello di Switch", indicando una continuità filosofica piuttosto che una rottura radicale. La natura ibrida, che permette di giocare sia in modalità portatile che collegati alla TV tramite dock, rimane, però, il cuore dell'esperienza.

Le novità hardware più significative risiedono nei dettagli:

Joy-Con 2

I controller staccabili sono stati ridisegnati. Il Joy-Con destro ora include un nuovo "Pulsante C" dedicato all'accesso rapido della funzione GameChat. Entrambi i Joy-Con 2 integrano un sensore "mouse", che permette un nuovo tipo di controllo basato sul puntamento in giochi compatibili come Metroid Prime 4: Beyond, Civilization VII e Drag X Drive. Una differenza cruciale rispetto ai Joy-Con originali è l'assenza della Telecamera IR di Movimento nel Joy-Con, il che impatta la retrocompatibilità con alcuni specifici giochi Switch 1 che ne facevano uso. Sono stati annunciati anche accessori specifici come i Laccetti Joy-Con 2, l'Impugnatura Ricarica Joy-Con 2 (con pulsanti posteriori GL/GR configurabili) e il Volante Joy-Con 2 con attacco magnetico.

Schermo

La console vanta uno schermo più grande rispetto al modello standard di Switch da 6.2 pollici, come suggerito anche dalle dimensioni complessive (166mm x 272mm x 13.9mm con Joy-Con 2 collegati). Non si tratta di un pannello OLED, bensì di un display IPS migliorato che, secondo alcune analisi, supera lo schermo del modello Switch OLED in termini di luminosità e riproduzione dei colori, pur avendo neri meno profondi. La console supporta una risoluzione fino a 4K in modalità TV (anche se limitata a 60fps a questa risoluzione) e offre una risoluzione migliorata in modalità portatile (alcuni giochi menzionano 1080p). È stato confermato anche il supporto HDR per specifici giochi "Switch 2 Edition".

Potenza e prestazioni

L'hardware si basa su un'architettura NVIDIA customizzata (alcune fonti menzionano il chip Tegra T239 "Ampere" 10, ma è un'informazione da prendere con cautela). Le prestazioni sono nettamente superiori a quelle di Switch 1, venendo spesso paragonate a quelle di una PlayStation 4. Dimostrazioni a porte chiuse hanno mostrato la console eseguire demo tecniche complesse come The Matrix Awakens su Unreal Engine 5 e versioni potenziate di Zelda: Breath of the Wild. Si è parlato della possibilità di supporto a tecnologie NVIDIA come il DLSS, anche se i primi titoli mostrati potrebbero non sfruttarlo ancora attivamente. La console supporta frame rate fino a 120fps in titoli selezionati come Metroid Prime 4: Beyond.

Nuove funzionalità

GameChat : una funzione integrata per chat vocale e video (tramite una telecamera USB-C opzionale venduta a €59.99), che permette anche la condivisione dello schermo tra un massimo di quattro giocatori e l'accesso rapido tramite il nuovo pulsante C. Sarà gratuita per tutti fino a marzo 2026, dopodiché richiederà un abbonamento a Nintendo Switch Online.

: una funzione integrata per chat vocale e video (tramite una telecamera USB-C opzionale venduta a €59.99), che permette anche la condivisione dello schermo tra un massimo di quattro giocatori e l'accesso rapido tramite il nuovo pulsante C. Sarà gratuita per tutti fino a marzo 2026, dopodiché richiederà un abbonamento a Nintendo Switch Online. GameShare : una funzione per condividere esperienze di gioco, i cui dettagli operativi non sono stati completamente chiariti.

: una funzione per condividere esperienze di gioco, i cui dettagli operativi non sono stati completamente chiariti. Schede di Gioco Virtuali: un sistema innovativo che introduce più flessibilità nella gestione della libreria digitale. Il nuovo sistema permette di "estrarre" virtualmente un gioco da una console per inserirlo in un'altra, emulando esattamente il comportamento delle cartucce tradizionali. I giochi digitali acquistati appariranno come schede di gioco virtuali in una schermata di gestione dedicata, dove sarà possibile caricarli ed estrarli a piacimento.

un sistema innovativo che introduce più flessibilità nella gestione della libreria digitale. Il nuovo sistema permette di "estrarre" virtualmente un gioco da una console per inserirlo in un'altra, emulando esattamente il comportamento delle cartucce tradizionali. I giochi digitali acquistati appariranno come schede di gioco virtuali in una schermata di gestione dedicata, dove sarà possibile caricarli ed estrarli a piacimento. Memoria espandibile: Switch 2 supporta esclusivamente schede microSD Express, più veloci delle microSD standard, che non saranno compatibili per l'installazione di giochi.

Switch 2 supporta esclusivamente schede microSD Express, più veloci delle microSD standard, che non saranno compatibili per l'installazione di giochi. Connettività : La nuova Base Nintendo Switch 2 include una porta LAN integrata. Viene mantenuto il supporto all'audio Bluetooth.

: La nuova Base Nintendo Switch 2 include una porta LAN integrata. Viene mantenuto il supporto all'audio Bluetooth. Filtro famiglia: Le funzionalità sono state aggiornate per includere controlli specifici per GameChat.

L'insieme di queste novità evidenzia un chiaro intento da parte di Nintendo: non solo potenziare l'hardware, ma rafforzare significativamente l'ecosistema digitale e sociale attorno alla console. Funzionalità come GameChat e l'enfasi sull'uso continuativo dell'Account Nintendo sono pensate per mantenere la vasta base di utenti ereditata da Switch (>100 milioni) e facilitare la transizione verso la nuova generazione.

Quali sono i giochi compatibili con Nintendo Switch 2? La retrocompatibilità

Una delle notizie più attese e accolte con favore è stata la conferma ufficiale: Nintendo Switch 2 è retrocompatibile con i giochi per Nintendo Switch, sia in formato fisico (cartucce) che digitale. Il presidente Furukawa stesso ha sottolineato questa caratteristica come un punto chiave della nuova console.

Tuttavia, è cruciale comprendere come funziona questa retrocompatibilità. Non si tratta di una compatibilità nativa a livello hardware, poiché le architetture interne delle due console sono differenti e incompatibili. Nintendo ha sviluppato una soluzione tecnologica "ibrida", descritta come una via di mezzo tra l'emulazione software pura e la compatibilità hardware diretta. Questo approccio permette di eseguire il codice dei giochi Switch originali sul nuovo hardware senza doverlo replicare fedelmente, un compromesso necessario per bilanciare le prestazioni con l'efficienza energetica e la durata della batteria.

Un effetto collaterale potenzialmente positivo di questa tecnologia è che alcuni giochi Switch 1 potrebbero beneficiare di miglioramenti automatici quando eseguiti su Switch 2. Grazie alla maggiore potenza del nuovo hardware, si potrebbero osservare tempi di caricamento ridotti e un frame rate più stabile (più vicino all'obiettivo originale dello sviluppatore) anche senza l'applicazione di patch specifiche.

Nonostante gli sforzi, Nintendo ha messo in guardia sul fatto che la compatibilità non sarà universale. L'azienda sta conducendo test approfonditi e ha reso disponibili sul proprio sito ufficiale dei documenti PDF che elencano i titoli con problemi noti, suddivisi tra quelli che faticano ad avviarsi e quelli che presentano bug o glitch durante il gioco. Questi elenchi verranno aggiornati man mano che i test proseguono. Al momento, l'unico titolo confermato come totalmente incompatibile è Nintendo Labo Toy-Con 04: Kit VR, a causa dell'impossibilità fisica di inserire la console Switch 2 nel visore Toy-Con. Limitazioni simili riguardano anche altri kit Labo.

Un'altra importante categoria di limitazioni riguarda i giochi che richiedono specificamente i Joy-Con originali di Nintendo Switch. Questo è dovuto o all'assenza della Telecamera IR di Movimento nei nuovi Joy-Con 2, o a incompatibilità fisiche con accessori come il Ring-Con di Ring Fit Adventure o la Fascia per la Gamba di Nintendo Switch Sports. Giochi come Ring Fit Adventure, 1-2-Switch, Laboratorio di Videogiochi, Brain Training del Dr. Kawashima, Nintendo Switch Sports (modalità rigori), WarioWare: Move It! e Everybody 1-2-Switch! (per la vibrazione ridotta) richiederanno l'uso dei vecchi Joy-Con collegati in modalità wireless per funzionare correttamente o per accedere a tutte le loro funzionalità.

La retrocompatibilità si estende anche ai servizi: l'abbonamento a Nintendo Switch Online e i relativi salvataggi su cloud saranno trasferibili e utilizzabili su Switch 2. Sarà possibile accedere alle librerie di giochi classici già incluse (NES, SNES, Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo 64). Inoltre, Switch 2 introduce una novità molto richiesta: l'aggiunta dei giochi per Nintendo GameCube al catalogo accessibile tramite l'abbonamento NSO + Pacchetto Aggiuntivo.

La scelta di implementare una retrocompatibilità così estesa, seppur con limitazioni tecniche, segna un cambio di passo rispetto al lancio di Switch 1, che non era retrocompatibile con le console precedenti. Storicamente, l'approccio di Nintendo è stato variabile: alcune console come Game Boy Advance (con GB/GBC), DS (con GBA) e 3DS (con DS) offrivano una forte continuità, mentre altre transizioni sono state più nette. Data l'enorme base installata di Switch 1 e l'importanza crescente del mercato digitale, tagliare i ponti con la libreria esistente sarebbe stato un rischio enorme. La retrocompatibilità diventa quindi una scelta strategica fondamentale per facilitare la transizione, valorizzare gli investimenti passati dei giocatori e mantenere coeso l'ecosistema. L'approccio non nativo, pur introducendo complessità e potenziali problemi, permette così a Nintendo di innovare sull'hardware senza essere totalmente vincolata dal passato.

Cosa sono i giochi "Nintendo Switch 2 Edition"?

Oltre alla retrocompatibilità di base, Nintendo introduce le "Nintendo Switch 2 Edition": versioni specifiche di giochi originariamente usciti su Switch 1, ma ottimizzate, migliorate o espanse per sfruttare appieno le maggiori capacità hardware della nuova console. Non si tratta di semplici aggiornamenti automatici, ma di versioni distinte che offrono un'esperienza superiore.

I miglioramenti possono includere:

Prestazioni visive : risoluzione aumentata (fino a 4K in modalità TV), supporto HDR, frame rate più elevato e stabile (fino a 120fps in alcuni casi), texture migliorate e tempi di caricamento ridotti.

Nuovi contenuti e funzionalità: alcune "Edition" includono modalità di gioco inedite (come Jamboree TV in Super Mario Party Jamboree), espansioni della storia (come Il mondo astrale per Kirby e la terra perduta), o l'integrazione di nuove funzionalità legate a Switch 2 (come il servizio ZELDA NOTES accessibile tramite l'app Nintendo Switch o il supporto ai controlli stile mouse).

Esistono diverse modalità per accedere a queste versioni potenziate:

Acquisto completo: è possibile acquistare la "Nintendo Switch 2 Edition" come un gioco nuovo, sia in formato fisico (riconoscibile dal logo Switch 2 sulla confezione) che digitale. Questi titoli hanno generalmente un prezzo di listino superiore rispetto alle versioni originali per Switch 1 (ad esempio, le edizioni Switch 2 di Zelda sono prezzate a €79.99). Upgrade Pack: se si possiede già la versione originale del gioco per Switch 1 (fisica o digitale), è possibile acquistare un "Upgrade Pack" per passare alla versione Switch 2 Edition. Il costo di questi pacchetti non è stato ufficialmente dettagliato in modo uniforme, ma le stime basate sui prezzi delle edizioni complete suggeriscono un costo aggiuntivo (potenzialmente $10-20 USD a seconda del titolo). Gratuito con NSO + Pacchetto Aggiuntivo: un vantaggio significativo per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo è l'accesso gratuito agli Upgrade Pack per The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. È comunque necessario possedere il gioco base per Switch 1 per poter scaricare e utilizzare l'upgrade. Nintendo ha lasciato intendere che futuri upgrade per altri giochi potrebbero essere offerti agli abbonati NSO+. Aggiornamenti gratuiti: indipendentemente dalle "Edition", alcuni giochi Switch riceveranno aggiornamenti gratuiti su Switch 2 per migliorare le prestazioni o aggiungere il supporto a nuove funzionalità come GameShare.

Per quanto riguarda il formato fisico, Nintendo ha confermato che le versioni fisiche "Switch 2 Edition" dei propri giochi first-party conterranno il gioco completo e l'upgrade direttamente sulla cartuccia, senza richiedere download aggiuntivi. La situazione potrebbe essere diversa per i titoli di terze parti: alcuni potrebbero seguire lo stesso approccio, mentre altri potrebbero optare per includere nella confezione solo un codice per scaricare il gioco completo (le cosiddette "Game-Key Card").

Tutti i giochi Nintendo Switch 2 Edition confermati

Ecco una tabella riassuntiva dei giochi "Nintendo Switch 2 Edition" confermati e dei titoli con upgrade gratuiti noti: