Donkey Kong Bananza, ecco dove preordinarlo al miglior prezzo

Nintendo ha finalmente svelato nuove informazioni e la data di uscita ufficiale di uno dei videogiochi più attesi del 2025: Donkey Kong Bananza. Il leggendario gorilla è pronto a tornare in scena con un titolo inedito, completamente rivisitato, che combina azione esplosiva, ambientazioni tridimensionali e meccaniche platform all'avanguardia. Con l'uscita imminente, è il momento ideale per scoprire come prenotare la vostra copia e approfondire tutte le caratteristiche salienti di questa nuova avventura.

Donkey Kong Bananza, cos’è e di cosa parla?

Donkey Kong Bananza è un originale platform 3D d'azione, sviluppato in esclusiva per la futura Nintendo Switch 2. Il protagonista, ispirato al look cinematografico più recente, si ritroverà coinvolto in una rocambolesca missione per recuperare le sue banane rubate da un'organizzazione criminale nota come VoidCo.

Per raggiungere il suo obiettivo, Donkey Kong dovrà abbattere ostacoli, demolire strutture e scalare ambientazioni complesse, sfruttando la propria forza e interagendo con un ambiente completamente distruttibile. Ogni oggetto infranto può svelare passaggi segreti o nuovi percorsi, rendendo l'esplorazione ancora più coinvolgente.

Ad accompagnarlo c'è Odd Rock, un inedito alleato di colore viola a forma di pietra, che offrirà supporto nelle fasi più complesse. Il gioco si propone come erede spirituale di Donkey Kong 64, ma introduce una formula profondamente aggiornata, con una struttura più libera e dinamica rispetto ai capitoli precedenti.

Donkey Kong Bananza, quando esce?

La pubblicazione di Donkey Kong Bananza è prevista per il 17 luglio 2025, e il gioco sarà disponibile esclusivamente su Nintendo Switch 2. Questo debutto segue di poche settimane il lancio della console stessa, fissato per il 5 giugno 2025, e si inserisce nel calendario delle principali uscite videoludiche estive di Nintendo.

Donkey Kong Bananza, chi dovrebbe acquistarlo?

Il nuovo titolo è pensato per soddisfare sia i fan di lunga data che i giocatori alla prima esperienza con Donkey Kong. I veterani troveranno un eroe familiare ma rinnovato, mentre i neofiti potranno apprezzare un gameplay vivace e moderno. L'unione tra azione muscolare, esplorazione libera e interazioni ambientali rende il gioco perfetto per chi ha apprezzato esperienze come Super Mario Odyssey, ma cerca un'impostazione più audace e originale.

Inoltre, grazie alla presenza di un nuovo compagno e a un mondo parzialmente aperto, l'esperienza promette una profonda rigiocabilità e contenuti pensati per chi desidera completare ogni sfida.

Donkey Kong Bananza, quale versione acquistare?

Per ora è disponibile un'unica edizione: quella standard, che include il gioco completo, sia in versione digitale tramite Nintendo eShop sia in formato fisico. Sebbene non siano ancora state confermate edizioni speciali o da collezione, non è escluso che vengano annunciate nelle prossime settimane.

Coloro che decidono di effettuare il preorder presso alcuni rivenditori autorizzati potranno ricevere bonus esclusivi, come contenuti aggiuntivi digitali o gadget promozionali, la cui disponibilità potrà variare a seconda della regione.

Donkey Kong Bananza, quanto costa e dove acquistarlo

Il costo consigliato per Donkey Kong Bananza è di 69,99€ per la versione scaricabile e 79,99€ per quella su cartuccia. Il titolo è già disponibile per il preordine sul Nintendo eShop, su Amazon e presso i principali store italiani.

Effettuare la prenotazione anticipata è il modo migliore per garantirsi una copia al lancio, vista l'attesa che circonda l'uscita. Vi suggeriamo di tenere sotto controllo i diversi negozi per eventuali offerte promozionali o bundle esclusivi legati al debutto di Switch 2.