Vi ricordate di Ricochet? È il famoso anti-cheat applicato agli ultimi Call of Duty e Warzone. Questo sofisticato sistema sta migliorando sempre di più e l’ultima versione sembra essere davvero molto interessante e stravagante.

Chi usa i trucchi, infatti, verrà disorientato con un’allucinazione che non gli farà capire più nulla. Ricochet riconoscerà infatti solo i giocatori che sfrutteranno hack terze parti per avvantaggiarsi con aimbot o visione per osservare dietro ai muri.

“Le allucinazioni appaiono, si muovono e interagiscono con il mondo come un vero giocatore”, si legge nel post del blog. “Queste non sono intelligenze artificiali, ma cloni di un utente attivo nella partita, che imitano i suoi movimenti per ingannare il frodatore facendogli credere che il personaggio che vedono sia un giocatore reale.

“Le allucinazioni attivano anche le stesse informazioni a cui i frodatori avrebbero accesso utilizzando strumenti illeciti, rivelando dati unici per far loro sembrare legittimi”.

Nello stesso aggiornamento, Activision ha deciso di ritirare la misura anti-cheat di Ricochet chiamata Quicksand. Quicksand faceva esattamente ciò che suggerisce il nome: rallentava o bloccava completamente i cheater sul posto e ne limitava il controllo. La decisione di eliminare Quicksand è stata presa per ragioni di immersività nella partita, poiché poteva risultare un po’ strano vedere altri giocatori muoversi lentamente mentre si corre.

Insomma un altro passo in avanti per l’anti-cheat di Activision e sembra diventare sempre più performante a ogni aggiornamento!