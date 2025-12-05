Il celebre sparatutto multiplayer che ha segnato un'epoca sta per tornare accessibile a tutti grazie al lavoro volontario di appassionati sviluppatori. La comunità di OldUnreal ha infatti ottenuto il via libera ufficiale da Epic Games per riportare in vita Unreal Tournament 2004, rendendolo compatibile con i sistemi operativi moderni e distribuendolo gratuitamente. Un'operazione di archeologia videoludica che restituisce dignità a un titolo che molti giocatori considerano ancora oggi uno dei migliori esponenti del genere arena shooter.

L'iniziativa prevede la creazione di un programma d'installazione che scaricherà l'immagine originale del disco di gioco e applicherà automaticamente tutte le patch necessarie. Ma non si tratta di una semplice riesumazione: il team sta sviluppando aggiornamenti che modernizzano profondamente il titolo, garantendo la compatibilità nativa con Windows Vista e tutte le versioni successive, oltre che con Linux x86-64 e aarch64, e con macOS dalla versione 10.9 in poi. Correzioni di bug e miglioramenti alla qualità dell'esperienza completano il pacchetto.

Particolarmente interessante è il supporto per architetture ARM a 64 bit, che rende possibile far girare il gioco persino su dispositivi come Raspberry Pi 4 e 5. Le versioni per Linux e macOS includono strumenti avanzati come l'UCC completamente funzionante con compilatore UnrealScript e supporto alla compressione delle texture. Gli sviluppatori hanno inoltre abbandonato la vecchia libreria SDL1 in favore di SDL3, garantendo una base tecnologica più solida e aggiornata.

Un progetto comunitario che ridà vita a un classico degli shooter competitivi

Sul fronte della retrocompatibilità, il team ha assicurato che l'ecosistema esistente non verrà compromesso. I giocatori con versioni originali del gioco potranno giocare su server aggiornati e viceversa, mantenendo integra la comunità. Le modifiche create negli anni dalla community continueranno a funzionare senza problemi, con rare eccezioni limitate a quelle mod che verificano rigidamente la versione del gioco ed escludono automaticamente build sconosciute.

Il client Windows a 64 bit beneficia ora del pieno supporto per D3D9Drv e per la modalità schermo intero, mentre le implementazioni per sistemi Unix-like sfruttano tutte le potenzialità delle CPU moderne, sia Intel che ARM/Apple. Questa versatilità trasforma Unreal Tournament 2004 in un titolo fruibile praticamente su qualsiasi piattaforma contemporanea, dalla workstation al minicomputer da tavolo.

I responsabili di questa operazione hanno chiarito che si tratta di uno sforzo comunitario completamente gratuito, nato dalla passione per il gioco e dalla volontà di preservarlo per le generazioni future. Il primo gruppo di tester è già stato invitato a provare le build preliminari, e l'obiettivo dichiarato è rilasciare una versione pubblica entro i prossimi due mesi, anche se non ci sono garanzie assolute sui tempi.

Gli sviluppatori principali che hanno reso possibile questo progetto includono Buggie, Marco/Dots, Deaod, Metallicafan212, Piglet, CacoFFF, AnthraX e Smirftsch, responsabili sia dell'installer per Windows che delle patch multipiattaforma. Il lavoro incorpora anche contributi significativi di Wormbo, Shambler e Ryan C. Gordon, quest'ultimo noto nella community open source con il nickname icculus. Il team ha espresso gratitudine nei confronti di Epic Games per aver autorizzato l'intera iniziativa, permettendo così che un pezzo importante della storia dei videogiochi competitivi torni accessibile a chi lo ha amato e a chi potrà scoprirlo per la prima volta.