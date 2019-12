Untitled Goose Game sta per uscire su PS4 e Xbox One?

Uno dei giochi più sorprendenti di questo 2019 è Untitled Goose Game, il folle stealth che ha come protagonista un’oca intenta a portare scompiglio in una città e nelle vite dei poveri abitanti. Al momento il gioco è disponibile solo su Nintendo Switch, PC e macOS, ma a quanto pare sembrerebbe che l’indie rivelazione di quest’anno sta per arrivare anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Secondo il sito TrueAchievement sembra che siano stati scovati dei trofei e degli elementi sbloccabili che si rifanno alle versioni di Untitled Goose Game per le console casalinghe targate Sony e Microsoft. Nel frattempo lo studio di sviluppo del gioco dell’oca stealth, House House, non ha ufficializzato ancora nulla riguardo a queste nuove versioni.

A confermare il successo che è riuscito ad ottenere Untitled Goose Game è stato anche candidato in un paio di categorie ai prossimi The Game Awards 2019, incluso nella categoria del miglior gioco indipendente del 2019 e come miglior esordio per un gioco indie di quest’anno.

Il gioco si presenta come un titolo stealth vero e proprio a mondo aperto, che grazie alla sua idea fuori dal comune è riuscita a diventare virale anche sul web grazie a una vasta gamma di meme con protagonista l’oca del gioco intenta a rubare gli oggetti più disparati. Cosa pensate del probabile arrivo su PlayStation 4 e Xbox One di uno dei giochi indie più interessanti dell’anno? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.