Valheim incontra Attack on Titan, ma qualcosa è andato storto

Quest’oggi parleremo di due grossi fenomeni, vale a dire Valheim e Attack on Titan. Il primo, come ben saprete, è un survival a tema vichingo che negli ultimi mesi ha macinato record su record, il secondo invece è un’opera scritta e disegnata da Hajime Isayama che continua a stupire e con un finale imminente che sta tenendo incollati milioni di appassionati in tutto il mondo. Ma cosa c’entrano l’uno con l’altro? Ebbene un utente, tale DickDangerJustice, ha voluto creare una mod dal nome Attack on Valheim.

Questa curiosa mod introduce il rampino in Valheim, grazie al quale il nostro alter ego sarà in grado di proiettarsi sul dorso dei nemici come capita nel manga di Isayama. Se volete prendere i panni di Eren, Levi, Mikasa e tutta la compagnia di gendarmeria, questo è l’aggiornamento che farà per voi. Il risultato purtroppo non è epico come ci si aspettava, con dei movimenti decisamente macchinosi e poco piacevoli alla vista. Vi lasceremo ovviamente un breve filmato proprio alla fine di questa notizia.

La mod infatti soffre di qualche bug che non la rende perfetta. C’è però da fare i complimenti al modder che ha voluto renderla disponibile ai fan del manga e di Valheim, se volete provarla infatti potete scaricarla da Nexus mod seguendo questo indirizzo.

La mod funziona con qualsiasi creatura presente in gioco, ma è bella sfruttarla contro gli orchi o troll i quali sembrano proprio dei giganti di Attack on Titan. Insomma, potete certamente divertirvi cambiando il gameplay di Valheim rendendolo sotto certi versi più dinamico. Nell’eventualità in cui il modder decisa di migliorare il tutto, vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine. Se ciò dovesse accadere vi terremo informati.